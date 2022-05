Chcete nahlédnout pod roušku noci a užít si otevřená muzea, galerie, památníky a pamětihodnosti? Jedinečná příležitost se naskytne v pátek 20. května při Pardubické muzejní noci. Pardubice jsou mimořádně bohaté na paměťové instituce, a tak se do akce letos zapojilo deset míst s rozmanitou nabídkou prohlídek, akcí a výstav, které budou zdarma přístupné většinou od 17 do 23 hodin.

Gočár a 1. republika

Východočeské muzeum svůj program zaměřilo na éru první republiky a počátky tvorby architekta Josefa Gočára, ale také jeho život a záliby. Věnuje se mu výstava Přivedli svět domů. Binkovi a Josef Gočár, která bude přístupná zdarma. ,,Návštěvníci vyzkouší hru s diabolem, které bylo žonglovací vášní první republiky, zažijí dobovou módní přehlídku, virtuální procházku starými Pardubicemi i koncert swingové kapely Daja & Shadde Yadda. Na nádvoří se blýsknou historická vozidla Aero 662, Aero 30 nebo Praga Piccolo,“ pozval za organizátory ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Autoři Bohdan Šeda a Jan Tetřev při této příležitosti pokřtí knihu Ve znamení zubra. Příběh pardubického zámku,“ dodává ředitel. Na věži budou návštěvníci s hvězdáři nahlížet do dalekého vesmíru, Základní umělecká škola Pardubice – Polabiny rozezní koncertem epozici S.K.L.E.M.

Výtvarné dílny a workshopy

Východočeská galerie láká na zvukovou performanci „16 mil vlasce“ Filipa Jakše, výtvarnou dílnu Na Betlémě a prohlídku této výstavy. Prostor GAMPY bude proměněný v otevřený archiv uměleckých záznamů, jež pracují s tématy péče, spolupráce a zpomalení. GAMPA připravila workshop pro děti i jejich rodiče Zapoj se!

Porcelán na Zelené bráně

Na Zelené bráně uvidíte výstavu prací studentů Střední školy cestovního ruchu a grafického designu na téma porcelán. Když zavítáte do jednoho z nejstarších domů na Pernštýnském náměstí – Mázhausu, prohlédnete si výstavu Hrdinové v pozadí, věnovanou osudům lidí z Pardubic a okolí, kteří během 2. světové války položili svůj život.

Příhrádek, Zámeček a Institut Paměti národa

Poprvé letos své brány při muzejní noci otevře Knihovní centrum U Vokolků, Památník Zámeček a Institut Paměti národa Pardubice. Památník Zámeček připravil komentované prohlídky své moderní expozice umístěné pod povrchem země. Institut Paměti národa Pardubice vás při prohlídkách zavede do období 2. světové války a seznámí s příběhy armádního generála Tomáše Sedláčka nebo odbojářky Jaryny Mlchové. Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara ukáže letuschopné repliky prvních letadel, ať už je to slavný letoun bratří Wrightů nebo Kašparův Blériot.

Muzeum MHD a železnice v Rosicích nad Labem zůstane kvůli opravě zavřené, ale vypraví historický trolejbus Škoda 9Tr, který pojede na trase mezi Dubinou a Polabinami.

Podrobný program i případné změny najdete na www.pardubickamuzejninoc.cz.

Choltická noc

KDY: 20. května

KDE: Choltice

Letos poprvé se choltický zámek zapojí do Festivalu muzejních nocí. V Cholticcíh páteční "noc" potrvá od 19 do 23 hodin. Program je bohatý. Na malém zámku začne v 19 hodin výstava obrazů a v zámecké kapli koncert. Obojí připravily dětu ze ZUŠ Přelouč. Ve 20 hodin začnou speciální kostýmované prohlídky. Koncert a výstava jsou zdarma, vstup na prohlídku stojí 100 Kč - plné vstupné, zlevněné 50 Kč.

Kvalifikace na Velkou pardubickou

KDY: 21. května

KDE: Pardubice

V sobotu se na závodišti v Pardubicích rozběhne čtyřdílný seriál kvalifikačních dostihů na Velkou pardubickou. Vrcholem druhého pardubického mítinku je totiž Cena města Pardubic – I. kvalifikace na 132. Velkou pardubickou. Mezi hlavní adepty na vítězství patří svěřenci Josefa Váni. Ten do dostihu chystá dvojici vítězů Velké pardubické, kteří jsou rovněž posledními dvěma vítězi úvodního kvalifikačního dostihu. První dostih odstartuje ve 13 hodin, kdo se nedostane přímo na závodiště, může vše odstatné sledovat prostřednictvím přímého přenosu na programu ČT sport. Jeho začátek je plánován už na 13.55.

Den otevřených dveří u hasičů

KDY: 21. května

KDE: Pardubice



Hasičský záchranný sbor pořádá den otevřených dveří na centrální stanici v Pardubicích. V sobotu od 9 do 15 hodin tam uvidíte kynologickou brigádu, která převede vyhledávání osob a výcvik psů, dále ukázku disciplín TFA (náročné hasičské soutěže), vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla, hašení hořícího automobilu a také lezce při práci. Ve velkém stanu budou po celou dobu dne otevřených dveří připraveny soutěže a kvízy pro děti, na ploše pak další soutěže a hasičská nafukovací skluzavka.

Tomáš Klus ve Svojšicích

KDY: 21. května

KDE: Svojšice

Akce Cítím Svojšice Tour 2022 startuje v sobotu v areálu ve Svojšicích v 15 hodin. Jako předkapely vystoupí Jan Jelen Band a B1nary. Připraven je také doprovodný program a zóna s jídlem a pitím. Koncert Tomáše Kluse a jeho Cílové kapely začne ve 20 hodin. Vstupné je 555 Kč, děti do 8 let zdarma.

Chrudimsko

Ležáky - poselství ukryté v květech

KDY: od 20. května 10:00

KDE: Ležáky

Památník Ležáky zve do své Minigalerie na výstavu nazvanou Ležáky - poselství ukryté v květech. V letošním roce vzpomínají na Antonína a Miladu Burdychovi z Končin u Horního Kostelce, kteří neváhali poskytnout ukrýt radistovi Jiřímu Potůčkovi, přestože to znamenalo riskovat nejen svůj život, ale mít v rukou osud celé rodiny. Památník tedy vyzval účastníky, aby vytvořili svatební vazbu z květin pro manželé Burdychovi. Aranžmá, které bude vybráno partnerem projektu starostou Chrudimi Františkem Pilným, bude odměněno. Výstava potrvá do 30. května. Památník Ležáky je otevřen denně od 9 do 17 hodin.

Bohemia Apetit Fest

KDY: 21. května

KDE: Chrudim



Bohemia Apetit Fest se jmenuje první ročník gastronomického festivalu, který se uskuteční v sobotu v Chrudimi v prostoru Klášterních zahrad. Tématem festivalu jsou street food speciality. Dále se můžete těšit na degustaci vína, rozmanité nápoje, lokální výrobky, dezerty a zmrzlinu. Akce se koná od 11 do 20 hodin.

Hradčanský orchestr

KDY: 21. května

KDE: Bojanov

Kostel sv. Víta v Bojanově hostí v sobotu od 19 hodin koncert pražskho Hradčanského orchestru. Hradčanský orchestr již od roku 2000 hraje každý týden na Hradčanském náměstí u vstupu do Pražského hradu, přímo před zraky Hradní stráže. Toto hudební těleso hraje vlastní úpravy lidových písní i průřez českou a světovou klasickou hudbou. Koncert je součástí Dvořákova festivalu. Vstupenka stojí 150 Kč.

Slatiňanské pozastavení

KDY: 21. května

KDE: Slatiňany



Slatiňanské pozastavení se uskuteční v sobotu v areálu jezdecké haly a kolbiště Na Rembáni ve Slatiňanech. Akce začne o půl desáté ráno loutkovou pohádkou. Potom se rozjede program v podobě vystoupení folklorních, tanečních a divadelních souborů prokládaný prezentací národního hřebčína. Přijde i kouzelník, připraveno je malování na dětské obličeje, dobový kolotoč, střelnice a mnoho dalšího. Program je naplánován do 19 hodin.

Svitavsko

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové

KDY: 21. a 22. května

KDE: Litomyšl

V Litomyšli se o víkendu konají Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. Program na Smetanově náměstí začne v 10 hodin. Kdo má chuť, může ochutnat: husí játra, speciality z grilu, míchané drinky, domácí zmrzlinu, bramborové placky na peci, francouzské makronky, sladké a slané palačinky, bramborové spirálky, plněné slovenské pirohy, bubble wafle se zmrzlinou a další oceněné regionální potraviny. Na hlavním pódiu na Smetanově náměstí bude škubánky s mákem vařit herečka Iva Hüttnerová (11 hodin). Oblíbené jídlo Freddieho Mercuryho uvaří jeho osobní tajemník Peter Freestone (14 hodin) a své kuchařské umění předvedou i zástupci Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Milovníci soutěžení se mohou těšit na soutěž Svíčková open, O nejlepší bábovku, soutěž týmů odborných škol nebo klání družstev ve vaření kotlíkového guláše O kotlík starosty Litomyšle. O hudební doprovod se postarají Nové struny, zazní písně skupiny Queen v podání kapely Devinne a chybět nebude ani večerní tancovačka s Machos Burritos. Slavnosti zakončí v neděli Sousedské slavnosti a Sousedská husička. Celý program najdete zde

Pohádkový les v Bystrém

KDY: 21. května

KDE: Bystré

Pohádkové odpoledne vás čeká v sobotu na okruhu Panským lesem (cca 2,5 km) v Bystrém. Na trase čeká 10 stanovišť s pohádkovými bytostmi a úkoly pro děti. Start a cíl je u sochy mlynáře u odpočívadla nad rybníkem Jorčákem. Vstupné je dobrovolné. Na místě bude pro děti točená limča, pořadatelé uvítají, když si návštěvníci donesou vlastní lahvičky nebo kelímky. Pohádkový les začíná ve 13 hodin.