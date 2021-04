Zvětšená historie

KDY: kdykoliv

KDE: rml.cz

Regionální muzeum Litomyšl nabízí v době, kdy je dočasně uzavřeno z důvodu koronavirové epidemie, veřejnosti možnost prohlédnout si některé aktuální i starší výstavy alespoň virtuálně. Například výstava zvětšených fotografií litomyšlského knihkupce a amatérského fotografa Karla Veselíka (1873–1936) zachycuje starou Litomyšl v letech 1903 až 1932. Za zhlédnutí stojí, i když nejste místní, fotografie působí neuvěřitelně živě a vtáhnou vás do historie. Více najdete na www.rml.cz, sekce Regionální historie – webové výstavy.

Tip na výlet: Lanšperk a Čertovy kameny

KDY: kdykoliv

KDE: Ústí nad Orlicí

Lanšperk u Ústí nad Orlicí je malebně působící zřícenina nad údolím Tiché Orlice na strmém kopci nad řekou. Je to vzácný a ojedinělý typ plášťového hradu, což znamená, že je bez věží. Vznikl jako obranné a správní středisko Podorlicka ve 13. století. Do současné doby se zachovala mohutná obvodová zeď a sklepy. K hradu se váže pověst, podle které se lanšperský pán spojil s čerty, aby vystavěli most mezi hrady Lanšperk a Žampach. Zavázal se, že zlikviduje všechny kohouty v okolí, aby nerušili svým kokrháním. Jedna žena v podhradí však svého kohouta zachránila, ten zakokrhal a čerti svůj slib nesplnili. Ze vzteku rozházeli kameny z nedokončeného mostu po celém okolí. Kameny se zde nacházejí dodnes a říká se jim Čertovy kameny.

Milujete hádanky?

KDE: Knížecí louka, Moravská Třebová

KDY: do 18. dubna

Máte rádi sportování? Rádi zkoušíte nové sporty? Milujete hádanky? Pokud je aspoň jedna vaše odpověď ano, pak byste měli přijmout výzvu a vypravit se na Knížecí louku. Dům dětí a mládeže Moravská Třebová tam připravil stezku, která je určena dětem i dospělým. Na trať se můžete vydat dvěma směry, a to buď od Lidlu, nebo od Brány času. Stačí si hlídat modré nebo zelené šipky a vybrat si některé z jedenácti stanovišť. Stezka je inspirována knížkou Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly. Stezka čeká do 18. dubna.

Tip na výlet: Tajuplná zřícenina Cimburk

KDY: kdykoliv

KDE: Městečko Trnávka

Tajuplná zřícenina v malebné krajině tyčící se nad Městečkem Trnávkou na Svitavsku ve výši 412 metrů přímo vybízí k návštěvě. Své jméno dostal hrad podle cimbuří, které měli majitelé v rodovém erbu. V Městečku Trnávce můžete navštívit naučnou stezku Putování s bílou paní. Začíná u kulturního domu a dovede vás právě až na zříceninu hradu Cimburk, která leží na zalesněném kopci nad obcí. Na devíti zastaveních se seznámíte s pověstmi regionu. Dozvíte se také o pravěkém osídlení, které dokládají četné objevy bronzových sekyr a jehlic. Ve třicátých letech byl v obci nalezen dokonce poklad – více než dva tisíce stříbrných mincí. Cílem vaší cesty budou rozvaliny hradu. A právě na Cimburku žije vaše průvodkyně – bílá paní. Ve dne se nemusíte bát, to se zdržuje ve sklepení pod hradem. Vychází ven jen o půlnoci a v dlouhých šatech se prochází po zdech zříceniny, ruce má složeny na prsou a žalostně pláče. Hledá své dítě.

Pardubické hudební jaro

KDY: 15. dubna od 19 hodin, záznamy koncertů kdykoliv

KDE: www.pardubickehudebnijaro.cz



43. mezinárodní festival Pardubické hudební jaro nabídl již čtyři streamované koncerty. Živě je vysílá prostřednictvím Facebooku a Instagramu, ale můžete je zhlédnout zcela zdarma i po premiéře. Jsou kdykoliv dostupné na www.pardubickehudebnijaro.cz. Poslechnout si můžete koncert s příznačným názvem Fortuna volubilis (Štěstěna vrtkavá), slavnostní zahajovací koncert k výročí 180 let od narození Antonína Dvořáka, dále koncert Lobkowicz tria a koncert nazvaný Dialog varhan a smyčců. Ve čtvrtek 15. dubna od 19 hodin pokračuje festival Pardubické hudební jaro dalším koncertem. Tentokrát bude přenášen z Hudebního sálu pardubické radnice. Vystoupí houslista Jan Talich, violista Jiří Kabát a komorní orchestr Barocco sempre giovane. Zazní skladby Antonína Dvořáka.

Tip na výlet: Zámecké valy v Pardubicích

KDY: každý den od 10:00 do 18:00 hodin

KDE: Pardubice

Užijte si s dětmi procházku po zámeckých valech. Vstup je možný pouze jižní branou a otevřeno je každý den od 10:00 do 18:00 hodin. Děti se můžou zabavit zámeckou stopovačkou. Hrací plánek si zájemci mohou zdarma vyzvednout ve schránce umístěné v zámecké bráně.

Tip na výlet: Procházka zámeckou zahradou ve Slatiňanech

KDY: od 17. dubna o víkendech

KDE: Zámek Slatiňany

ZA KOLIK: 30 Kč/osoba

Projděte se zámeckou zahradou o rozloze 9 hektarů se sbírkou cizokrajných dřevin, květinovými záhony, romantickým jezírkem, dvěma altány, kapličkou, dětským hřištěm a roubenými domečky k výuce šlechtických ratolestí. Zahrada bude zpřístupněna od 17. dubna. Slatiňanská zahrada bude přístupná (zatím) v dubnu o víkendech od 10 do 15 hodin. Vstupenky se budou prodávat v návštěvnickém centru, vstupné do zahrady je jednotné 30 Kč, děti do šesti let zdarma. K dispozici jsou toalety. Vedení zámku prosí návštěvníky, aby při návštěvě dodržovali nařízené bezpečnostní pokyny.