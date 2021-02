Dolnoújezdský E-masopust

KDY: 13. února od 19 hodin

KDE: aplikace Teams

Tradiční masopustní veselí se v Dolním Újezdu uskuteční ve virtuálním prostoru. V sobotu 13. února se od 19 hodin uskuteční dolnoújezdský E-masopust, a to přes aplikaci Teams. Pořadatelé vyhlásili soutěž o nejlepší masky. V porotě zasedne starosta obce, újezdský kněz a také ředitel základní školy. Zájemci o účast v soutěži mají do pátku nahrát svoji fotografii v masce do sdílené složky. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, a to děti do patnácti let, dospělí a rodinné masky. Téma E-masopustu je Selské povstání: Důvody a důsledky!

Autokino v Pardubicích

KDY: od 12. února

KDE: areál Pardubického závodiště

ZA KOLIK: 250 Kč za auto

V Pardubicích začne opět fungovat autokino, které v době protiepidemických opatření představuje jednu z mála možností, jak navštívit kulturní akci. V areálu Pardubického závodiště se na velké LED obrazovce během února a března vystřídá množství českých i zahraničních snímků. První promítání se uskuteční v pátek 12. února. Promítání začne Valentýnským víkendem. Program bude v pátek zahájen novou českou komedií Casting na lásku od režisérky Evy Toulové. V sobotu bude k vidění erotické drama 50 odstínů šedi. V neděli uzavře víkend romantická komedie Na sv. Valentýna. Filmy se budou promítat zejména ve čtvrtek, pátek a sobotu, a to vždy od 17 nebo 18 hodin. Vstupenky lze koupit v předprodeji i na místě a vyjdou na 250 korun za jedno auto. V autokině je kvůli aktuálním teplotám možné mít zapnutý motor, ale pořadatelé prosí návštěvníky, aby z ekologických důvodů startovali co nejméně.

Procházka s bonusem

KDY: do 14. března

KDE: Polička

ZA KOLIK: zdarma

Městské muzeum Polička připravilo malou výstavku pro každého, komu už procházky přírodou připadají pořád stejné. Drobné panely s různými výročími, která se slaví v letošním roce, najdete na cyklostezce mezi Poličkou a nedalekou Modřecí. Panely se nacházejí v místě původní železniční vlečky. Vystavená témata jsou různorodá a rozhodně zajímavá. Připraveno je deset minipanelů, které jsou na stezce různě umístěny a jejich cílem je nejen zaujmout, ale také pobavit. Dozvíte se například, že letos slaví sté výročí značka Gucci, dvacáté výročí oslavuje Wikipedie, internet má letos třicáté narozeniny. Dokonce se dozvíte i to, kolik let už je veřejnosti znám trhací toaletní papír. Výstavka bude na stezce umístěna do 14. března.

Stopovačka na zámku

KDY: v době otevření zámeckých valů

KDE: Zámek Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Při návštěvě areálu pardubického zámku můžete zabavit děti vědomostní hrou. Více informací na www.vcm.cz/stopovacka. Zámek nebyl po celou svou historii jen šlechtickým palácem. V průběhu staletí plnil i jiné, leckdy překvapivé funkce. Zábavná, ale také poučná hra zavede nejmenší návštěvníky pár stovek let zpátky, aby poznali málo známé dějiny pardubického zámku. Hrací plánek si zájemci mohou zdarma vyzvednout ve schránce umístěné v zámecké bráně a po absolvování Stopovačky získají v zámecké pokladně i drobnou odměnu na památku. Hru je možné hrát celoročně v době otevření zámeckých valů a nádvoří (dle počasí, obyčejně od 10 do 16 hodin). Hra je určena pro děti od 6 do 12 let. Do 26. dubna můžete v Open air galerii parkán u zámku zhlédnout velkoformátové fotografie zachycující průběh a atmosféru pardubických parforsních honů. Jedná se především o snímky pardubického fotografa Josefa Pírky, který se v osmdesátých letech 19. století stal prominentním fotografem parforsní společnosti a hony dokumentoval až do jejich zániku v roce 1913. Vstup zdarma.

Valentýnský běh

KDY: do 17. února

KDE: kdekoliv

ZA KOLIK: startovné 100 Kč

Máme pro vás tip, jak si letos na Valentýna užít zábavu a pomoci dobré věci. Jděte ven a hýbejte se. Běhat můžete kdekoliv od 10. do 17. února. Trasy jsou: 500 a 1000 metrů; 3, 5 a 10 kilometrů. Startovné 100 korun zahrnuje medaili, startovní balíček, diplom, hru o ceny i startovní číslo, které vám přijde na e-mail. Pohybem podpoříte plzeňskou zoo. Aktivitu si změřte jakoukoliv aplikací nebo hodinkami a do 17. února do 23:59 hodin nahrajte výsledek. Ve čtvrtek 18. února budou vyhlášeny výsledky a odhalen výtěžek na Facebooku Rozběháme Česko. Více informací a přihlášky na www.myteporazime.cz.

Českomoravské pomezí – Svitavsko

KDY: kdykoliv

KDE: okolí Svitav

ZA KOLIK: zdarma

Naučná stezka „Českomoravské pomezí – Svitavsko“ vede zvlněnou krajinou na hranici evropského rozvodí. Stezka je dlouhá 12 km a začíná na svitavském autobusovém nádraží, kde spatříte pozůstatek fortifikačního systému města – torzo hradební bašty. Stezka pokračuje městem a potom kolem zahrádkářské kolonie až do polí a lesů v okolí. Po středověké kupecké stezce se dostanete k vyhlídce u Ostrého Kamene, odkud cesta pokračuje na hranici Čech a Moravy. Kolem tzv. Háje hrdinů se dostanete na značenou cyklotrasu městského okruhu, která nás dovede zpět k nádraží. Mapka na www.muzeum.svitavy.cz

Tip na knihu: Zahrada mlčenlivých

Mysteriózní příběh plný napětí, ožívání starých báchorek a téměř detektivního pátrání nabízí kniha Zahrada mlčenlivých od Věry Kadlecové. Ta chvíle přichází, okamžik, který odhalí a bez vytáček pojmenuje podvody a lži, které páchají. Švindlují se společností, rodinou i sami se sebou. V epicentru spouštěče ale nejsou sami. Vybrali si je duchové minulosti. Autorka rozehrála bravurní hru, kdy si na své přijdou milovníci psychologických románů, hledači dávných tajemství i obdivovatelé mystiky.