Webová výstava: Kosmetika – krása na prodej

KDE: Východočeské muzeum Pardubice (www.vcm.cz)

ZA KOLIK: zdarma

Na webu Východočeského muzea v Pardubicích se tento týden otevřela výstava plná krásy a péče, barev, zvučných názvů i lákavých reklam. Jmenuje se Kosmetika – krása na prodej a je k vidění na stránce tinyurl.com/krasanaprodej. Kosmetické produkty a jejich obaly, reklamní tiskoviny a dobové fotografie ze sbírek muzea dávají nahlédnout do historie všedního dne, která ale vůbec není všední. Jádro výstavy tvoří obaly od kosmetických produktů. Kaloderma, Diosma, Nivea, Astor, Coty, Taft – to všechno jsou značky kosmetiky. Některé upadly v zapomnění, jiné se na pultech drogerií a parfumérií prodávají dodnes.

Pardubické hudební jaro

KDY: kdykoliv

KDE: www.pardubickehudebnijaro.cz

43. mezinárodní festival Pardubické hudební jaro zahájil v březnu festivalovým prologem s příznačným názvem Fortuna volubilis (Štěstěna vrtkavá) ve Vojtěchově sálu pardubického zámku, dále Slavnostním zahajovacím koncertem v Sukově síni Domu hudby k výročí 180 let od narození Antonína Dvořáka a koncertem Lobkowicz tria v Hudebním sálu radnice. Publikum však tentokrát nahradily kamery a mikrofony. Stejně tak tomu bude i u koncertu Dialog varhan a smyčců, který se uskuteční 8. dubna večer. Všechny streamované koncerty, které festival vysílá prostřednictvím Facebooku a Instagramu, můžete zhlédnout zcela zdarma, i po premiéře jsou kdykoliv dostupné na www.pardubickehudebnijaro.cz. Chcete-li si přesto zakoupit virtuální vstupenku, je pro tyto účely připraven transparentní účet. Více na webu festivalu Pardubické hudební jaro.

Webová aktivita: Do boje – spolu to zvládneme!

KDE: www.cmbpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma

Městské muzeum a galerie Polička připravilo různé návody na tematické aktivity i informace a zajímavosti z historie. Těšit se můžete mimo jiné na slovník dnes již zapomenutých slov, vývoj českého jazyka, husitskou posilovnu i husitský sněhový pětiboj, historii místních spolků, vývoj posilování a inspiraci na otužování i domácí cvičení. Pro ty menší jsou připraveny návody na výrobu loutek i celé divadelní scény, ti starší si mohou dle návodu zkusit napsat vlastní divadelní hru. Pro zvídavé hlavičky je připraveno několik návodů na chemicko-fyzikální pokusy u vás doma a různé tematické kvízy. Zapojit se může celá rodina. Podrobný popis aktivit, soubory ke stažení, šablony, odkazy a fotografie na www.cbmpolicka.cz. Ústředním tématem bude mimo jiné i letošní výročí 600 let od vstupu husitských vojsk do Poličky, o kterém se více dozvíte na interaktivní výstavě Žižka před branami plánované na květen. Muzeum vzkazuje: Do boje – spolu to zvládneme!

Jako břitva

KDY: 8. dubna od 16 hodin (později v archivu na Facebooku divadla)

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

Východočeské divadlo Pardubice ve čtvrtek 8. dubna od 16 hodin odvysílá další stream Dveře dokořán speciál, který bude věnován inscenaci Lenky Lagronové Jako břitva (poetická hra na motivy života a díla spisovatelky Boženy Němcové). Záznam bude uveřejněn a archivován na Facebooku Východočeského divadla, můžete se podívat nejen on-line.

Výlet pro dříve narozené

KDY: kdykoliv

KDE: Moravská Třebová



Trasa začíná na parkovišti u zámku v Moravské Třebové. Z parkoviště půjdete dále po červené turistické trase a dojdete po schodech mrtvých na Křížový vrch. Cesta je lemována několika barokními kaplemi a nejinak je tomu i na samotném vrcholu, kterému dominuje barokní sousoší Kalvárie. Zpátky na parkoviště můžete jít stejnou cestou nebo odbočit na žlutou turistickou značku a prohlédnout si renesanční zámek.

Jedinečné město

KDY: kdykoliv

KDE: Polička

Polička je jedinečné město s bohatou historií. Mohutné gotické hradby obepínají celé historické jádro. Na Palackého náměstí čekají barokní skvosty - radnice připomínající palác a také 22 metrů vysoký morový sloup, který byl vybudován v 18. století jako poděkování za ochránění města před morem. Impozantní stavbou je kostel svatého Jakuba, kde se ve světničce v ochozu věže roku 1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Toto město rozhodně stojí za návštěvu. Je také vstupní bránou do krásného koutu Českomoravské vrchoviny – do Žďárských vrchů.