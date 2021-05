Čarodějnická stezka

KDY: od 30. 4. do 2. 5.

KDE: Jevíčko

Kolektiv mládeže Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko zve na Čarodějnickou stezku. Stezka bude probíhat od pátku 30. 4. od 15 hodin do neděle 2. 5. do 15 hodin. Odměnu si mohou děti vyzvednout v neděli od 16 do 18 hodin v klubovně SDH Jevíčko v domově mládeže gymnázia. Hrací kartu s mapou stezky si můžete vyzvednout u Turistického informačního centra města Jevíčka v pracovní dny od 7 do 16 hodin nebo ji lze najít na facebookovém profilu SDH Jevíčko.

Mladějovská průmyslová dráha

KDY: 1. května

KDE: Mladějov



Vlaky Mladějovské průmyslové dráhy budou 1. května v provozu v režimu turistických jízd: odjezdy z Mladějova na Moravě třikrát za den – v 9:00 na Novou Ves u Kunčiny (kratší výlet), v 11:20 až do konečné stanice Hřebeč doly (delší výlet) a v 15:10 ještě jednou na Novou Ves u Kunčiny. Občerstvení U Parního stroje v Mladějově bude fungovat pouze formou výdejního okénka. Prohlídky vnitřních expozic Průmyslového muzea Mladějov jsou zrušeny. Více k aktuální situaci na www.mladejov.cz. Jízda vlakem a pohyb v prostorách stanic je možný s ochrannou dýchacích cest, například s respirátory FFP2 nebo KN 95.

Tip na výlet: Hrad Košumberk

KDY: středa - neděle: 10 až 17 hodin

KDE: Luže

ZA KOLIK: 70/40 Kč

Venkovní prostory hradu Košumberk u Luže jsou pro veřejnost otevřeny. Během května sem mohou návštěvníci zavítat od středy do neděle od 10 do 17 hodin a také o státních svátcích. Dospělí platí vstupné 70 Kč, děti, senioři a ZTP 40 Kč (děti do 6 let vstup zdarma). Na hradě Košumberk budou po celou letošní sezonu probíhat stavební práce, konkrétně oprava hradební zdi, je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména pak při návštěvě v pracovní dny.

Tip na výlet: Seznamte se s horským duchem

KDY: kdykoliv

KDE: Dolní Morava

V Dolní Moravě se můžete vypravit na naučnou stezku s 10 zastaveními, kde se dozvíte spoustu informací o lese a jeho obyvatelích a seznámíte se se Stamichmanem – horským duchem Kralického Sněžníku. Cestou potkáte vyřezávané sochy, dřevěný posed s výhledem do údolí i jeskyni z kamenů. Stezka vede lesem a je spojnicí mezi parkovištěm u dolní stanice lanovky U Slona a Zákaznickým centrem Marcelka u dolní stanice lanovky Sněžník.

Výstava Nížina

KDY: do dubna 2022

KDE: parkán Zámku Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

V galerii pod širým nebem v parkánovém příkopu pardubického zámku je nově přístupná výstava Nížina. Soubor snímků fotografa Radka Kalhouse je součástí dlouhodobého projektu, který mapuje Pardubice a jejich okolí. Jedná se o fotografie krajiny na předměstích města, ale i otevřené krajiny Polabské nížiny. Uznávaný pardubický fotograf se ve snímcích pokouší najít skrytou krásu monotónní a ploché krajiny a přenést její náladu na diváka. Fotografie vznikly v průběhu tří let. Výstava zůstane v parkánové galerii volně přístupná až do dubna 2022.