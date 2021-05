Lázně ducha do každého ucha

KDY: 24. dubna od 14 do 16 hodin

KDE: Český rozhlas Dvojka, YouTube, Facebook.

V sobotu můžete od 14 hodin sledovat dvouhodinový živý přenos s názvem „Lázně ducha do každého ucha“ plný rozhovorů Václava Žmolíka i výborné muziky Jana Smigmatora. Litomyšlská akce Lázně ducha slaví deset let od založení. Průvod městem, kostýmy, koncerty, lázeňská kolonáda… To tentokrát Litomyšl kvůli opatřením nezažije, ale oslava bude. Pořad Lázně ducha odvysílá Český rozhlas Dvojka a bude k vidění i na YouTube a Facebooku. Hosty Václava Žmolíka budou ve vysílání Otcové zakladatelé Miroslav Brýdl a Jaroslav Vencl, architekti Josef Pleskot a David Vávra, kastelán Petr Weiss, režisér Radovan Lipus, Pavlína Kvapilová z Elegantního Česka či Honza Kalina ze 100 zvířat. I samotná Litomyšl ale ožije - na Toulovcově náměstí bude k vidění výstava fotografií z uplynulých ročníků Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny. Pro rodiny s dětmi připravuje Městská galerie Litomyšl detektivní příběh na lázeňských lavičkách. Pravidla hry Záhada oživlé mumie najdou zájemci koncem dubna na webu galerie, Lázní ducha i města Litomyšl.

Hurá na hřiště!

KDE: Svitavy



Z dětských hřišť ve Svitavách zmizely pásky. Bezpečnostní rada města tento týden znovu otevřela všechna svitavská dětská hřiště (uzavřena byla od 1. března). Město žádá občany o dodržování hygienických opatření, zejména 3R - roušky, ruce, rozestupy. Pokud by docházelo k porušování pravidel, případně pokud by došlo ke zhoršení epidemiologické situace v republice, hřiště prý mohou být opět uzavřena.

Za krásnými výhledy

KDY: kdykoliv

KDE: Příluka na Litomyšlsku



V obci Příluka můžete vyrazit na tři vyhlídky. K vyhlídce u kapličky přibyla lavička na Americe u Přílucké borovice. Z lavičky je vidět část Příluky, v dáli Chotěnov, Lubenská stráň, Jarošov, Nová Ves, Vranice, Proseč. Novinkou je Zámecká vyhlídka, odkud lidé uvidí zámek Nové Hrady, zámecký barokní špýchar a v dáli Žďárské vrchy a Železné hory.

Art listy na doma

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcg.cz



Už jste objevili Art listy na doma? Nabízí je na svých stránkách Východočeská galerie Pardubice. Každé pondělí najdete na www.vcg.cz (Programy – galerie online) nové zadání. Dostupné jsou listy věnované například Kunětické hoře, spisovateli a malíři Josefu Čapkovi, básníkovi Bohuslavu Reynkovi a dalším osobnostem a oblastem.

Sbírka potravin

KDY: sobota 24. dubna od 8 do 18 hodin

KDE: vybrané prodejny



V České republice skokově narostl počet lidí, kteří potřebují potraviny. Pomoci jim může každý během Sbírky potravin v sobotu 24. dubna. Lidé budou moci v tento den od 8 do 18 hodin věnovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží ve více než osmi stech obchodech po celé republice. Zapojené jsou vybrané prodejny řetězců Albert, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Rossmann, Tesco a on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco (lze darovat i prostřednictvím on-line nákupu). Na mapě www.sbirkapotravin.cz můžete najít svůj nejbližší obchod. V sobotu pak nakupte trvanlivé potraviny či drogerii a za pokladnami je předejte dobrovolníkům. Například Lidl oznámil, že do sbírky se zapojí všechny jeho prodejny v sobotu a také v neděli (24. a 25. 4.) od 8 do 18 hodin. Sbírka je organizována potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank ve spolupráci s dalšími subjekty.

Tip na výlet: Zámecký park

KDY: kdykoliv

KDE: Letohrad

Procházka začíná a končí v Letohradě na Václavském náměstí. Z parkoviště se vydáte do zámeckého parku, který nabízí malý okruh. Nalézá se zde množství vzácných rostlin a dřevin. V pravém horním rohu parkové zdi stojí otevřený empírový pavilon jako odpočívadlo, v levém horním rohu pak umělá jeskyně (grotta) s vyhlídkou. V dolní části parku byla zbudována oranžérie, kde se pěstovaly tropické rostliny, kaktusy a bonsaje. Byla zde chována nejstarší bonsaj v Evropě. Kašna s nymfou z roku 1837 byla do parku přemístěna z náměstí, kde stála původně. V parku se nachází voliéra pro exotické ptactvo. Nad parkem se tyčí barokní kaple sv. Jana Nepomuckého na pětibokém půdorysu. Vedle parku se nachází zámek a nedaleko Tvrz Orlice, ke které můžete přejet autem nebo dojít pěšky.