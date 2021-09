Den Pardubického kraje

KDY: 3. září

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Známé muzikanty, regionální potraviny a další zajímavý program nabídne Den Pardubického kraje 2021, který se uskuteční v pátek od 13 do 21 hodin na Pernštýnském a Komenského náměstí v Pardubicích. Ve 14 hodin se mohou malí návštěvníci těšit na ČT:D – Tance z pohádkového rance. V 15:30 zahraje skupina Perutě. V 16:30 pobaví posluchače na nedalekém Příhrádku spisovatelka Halina Pawlowská. V 17 hodin nastoupí pěší rota Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Pardubice k udělení čestného názvu praporečníka Karla Bezdíčka u příležitosti 100. výročí Československé obce legionářské. Večer zazpívá Heidi Janků a od 20 hodin Michal Hrůza. Po celé odpoledne se konají prohlídky krajského úřadu, k vidění budou ukázky práce a techniky hasičů, policie a také záchranné služby.

Street Food Festival

KDY: 3. a 4. září

KDE: Pardubice



V pátek a sobotu se uskuteční před budovou Paláce Pardubice na Masarykově náměstí Street Food Festival. Občerstvení v široké škále chutí budou nabízet stánky a food trucky. Pestrý výběr občerstvení se po oba dny ponese od chutí Španělska přes Ugandu až po Ameriku. Chybět nebudou ani poctivé bramborové placky, palačinky či burgery. Žízeň zde uhasí milovníci zlatavého moku i příznivci kvalitních vín z Moravy. Sobotní program bude doprovázet kulinářská show Pavla Berkyho a hudebně ho doplní kapela Kevin a kapela Martina Šafaříka, úspěšného zpěváka ze soutěže Československá Super-star. V pátek vystoupí Terez Wrau a kuchaři z místních prezentujících podniků.

Výstava v Dolanech

KDY: 4. a 5. září

KDE: Dolany



Základní organizace Českého svazu chovatelů Dolany pořádá Okresní výstavu králíků a drůbeže. Součástí výstavy bude soutěž čtyř organizací (Dolany, Pohřebačka, Lhota pod Libčany, Neděliště) v odbornostech králíků, drůbeže a holubů, samostatná expozice králíků vídeňských plemen, ukázková expozice okrasného ptactva a ukázka králičího hopu. Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Výstava je součástí Dolanského posvícení, které nabídne atrakce pro děti, fotbal dětí, mužů i žen a večerní zábavu.

Sezemické léto

KDY: 3. září

KDE: Sezemice

ZA KOLIK: předprodej 150, na místě 200 Kč

Koncert skupiny Prague Queen bude vrcholem letošního Sezemického léta. Koná se v pátek 3. září od 20 hodin v areálu TJ Spartak Sezemice. Vstupenky jsou v prodeji v Městské knihovně Sezemice nebo na místě hodinu před začátkem koncertu.

Dostihový mítink

KDY: 3. a 4. září

KDE: Pardubice

ZA KOLIK: pátek 20 Kč, sobota - základní vstupné 150 Kč



V pátek a v sobotu čeká pardubické dostihové závodiště dvoudenní mítink, jehož vrcholem bude sobotní IV. kvalifikace na 131. Velkou pardubickou. Jejím favoritem bude Theophilos, vítěz Velké pardubické z roku 2019 a také vítěz loňské první kvalifikace. Páteční program kombinující rovinové dostihy s dostihy přes proutěné překážky začíná už v 15 hodin, vstupné je symbolické – 20 Kč. V sobotu je na programu osm dostihů. Kromě kvalifikace i několik předzkoušek dostihů, které se běhají v den Velké pardubické. První z nich startuje ve 13 hodin.

Chrudimsko

Posvícení

KDY: 4. září

KDE: Veselý Kopec u Hlinska

V sobotu od 9 do 16 hodin se v Muzeu v přírodě Vysočina v areálu Veselého Kopce u Hlinska uskuteční program s příjemným názvem i obsahem Posvícení. V některých roubených objektech zavoní tradiční posvícenské pečivo, které si budou moci zájemci koupit. Například v usedlosti z Mokré Lhoty se bude péci v chlebové peci, ve stavení u Pilných posvícenské buchty, ve mlýně pak perník tlačený do forem. K posvícení vždy patřila veselá nálada, bude tomu tak i na Veselém Kopci. Veselé písničky k poslechu i tanci zazpívají Pouličníci z Tabora. Program doplní malý Posvícenský jarmark, jehož se zúčastní pozvaní lidoví výrobci nabízející především tradiční dobroty, ale také třeba pomůcky do kuchyně, vyšívané kuchařky, bylinky, formičky a další výrobky. Pro pobavení si návštěvníci budou moci vyzkoušet hru představující stínání kohouta, což byl obyčej provázející v minulosti posvícenské veselí.

Chrudimské dožínky

KDY: 3. až 5. září

KDE: Chrudim



Tradiční folklorní festival Chrudimské dožínky zve do Klášterních zahrad na pestrý program plný tance a zpěvu. Součástí bude jarmark s nabídkou produktů několika regionálních pivovarů. Úvodní koncert bude patřit oblíbené zpěvačce Anetě Langerové. Zazpívá v pátek v 19 hodin v Klášterních zahradách. Ve 21 hodin pokračuje páteční večer Folklórní nocí, vystoupí různé taneční soubory - Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi, folklórní soubor Lipka Pardubice, taneční soubor Antigoni, folklórní soubor Malé Zálesí Luhačovice, Prácheňský soubor písní a tanců ze Strakonic. V sobotu začne program v 9 hodin krojovaným průvodem, který projde od Muzea do Klášterních zahrad, kde potrvá až do 17 hodin. Děti jistě potěší například úsměvná pohádka Divadýlka z pytlíčku nazvaná Prasečí slečinky aneb prasečinky. Začne v 11:15 hodin. V neděli ráno (8:30) program zakončí bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie s účastí folklórních souborů a jejich následné rozloučení s Chrudimí před kostelem.

Pochod a cyklovýlet po Železných horách

KDY: 4. září

KDE: Třemošnice a okolí

ZA KOLIK: startovné 30 Kč



Cykloturistický oddíl Třemošnice zve v sobotu 4. září na připravené tři pěší a jednu cykotrasu. Každý si může vybrat. Start a cíl na náměstí na terase u cukrárny. Start od 8:00 do 10:00 hodin, příchod do 14:30 hodin, startovné 30 Kč.

Svitavsko

Litomyšlská veselice

KDY: od 3. do 5. září

KDE: Litomyšl

Tři dny se bude Litomyšl radovat, její ulice ožijí. V pátek se můžete těšit od 19 hodin na koncert před Portmoneem, vystoupí Jiří Šlupka Svěrák & Nejenblues. Ve 20 hodin začnou v chrámu Nalezení sv. Kříže noční komentované prohlídky, včetně projekce Metropolia Jakuba Nepraše (prohlídky taktéž v sobotu večer). Ve 20 hodin se v Music Club Kotelna koná Oldies párty 60. – 90. let, hraje DJ Wolf. V sobotu program pokračuje, veselice ovládne litomyšlské náměstí i přilehlé ulice: Veterán klub Litomyšl, cirkus v ulicích, krajta Ernestýna, Becher zóna, lázeňské občerstvení, soutěž Lázeňské prameny, projekt Najdi, přečti, předej a další. Od 10 od 18 hodin můžete v sobotu (v neděli od 10 do 15 hodin) na Toulovcově náměstí navštívit MINT Market, součástí těchto designových trhů bude výstava obrazů Zbyňka Hanko. Hlavní pódium na Smetanově náměstí nabídne v sobotu dopoledne cimbálovou muziku a příjemné povídání, po obědě písničky divadla SeMaFor, od 16 hodin zahraje Epydemye a večer pak Fast Food Orchestra a Frontmen. Celý bohatý program najdete na www.lazneducha.cz. Vstup na pouliční akce je zdarma, na vybrané koncerty, prohlídky a do některých výstavních prostor je třeba zakoupit vstupenku.

Regionální den železnice

KDY: 4. září

KDE: Česká Třebová - Svitavy - Polička



V sobotu se po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru uskuteční oslavy Regionálního dne železnice v České Třebové. České dráhy ve spolupráci se Správou železnic, ČD Cargo a dalšími partnery připravily jízdy historických vlaků po tratích v okolí, projížďky po železničním uzlu v České Třebové včetně průjezdu kontejnerovým překladištěm společnosti Metrans a doprovodný program v depu. V areálu depa budou vystaveny moderní i historické lokomotivy, bude možnost se svézt na stanovišti strojvedoucího nebo výletním vláčkem po vlečkové koleji. Depo bude otevřeno od 8 do 16 hodin a dopravu z nádraží (z 5. nástupiště) a zpět zajistí kyvadlové vlaky. Příznivci historických železničních vozidel se v sobotu můžou těšit na několik nostalgických jízd. Z České Třebové pojedou ráno a odpoledne dva páry vlaků přes Svitavy a Poličku do Borové u Poličky a zpět, na kterých budou nasazeny parní lokomotiva 464.202 „Rosnička“ a motorová lokomotiva ř. 749 „Zamračená“. Při odpolední jízdě ve 14:00 z České Třebové do Svitav pojede tento vlak souběžně s pantografem. V parních vlacích platí zvláštní jízdné od 60 do 120 Kč podle ujeté vzdálenosti, děti od 6 do 15 let platí poloviční jízdné.

Martinů fest

KDY: 4. a 5. září

KDE: Polička

Operním recitálem pokračuje o víkendu v Poličce Martinů fest. V sobotu 4. září od 19 hodin čeká na posluchače v Tylově domě vystoupení islandské mezzosopranistky Arnheidur Eriksdottir a basbarytonisty Lukáše Bařáka. Neděle je pak věnována mechanickému baletu Bohuslava Martinů Podivuhodný let. Dvě představení se uskuteční ve velkém výstavním sále Městského muzea v Poličce, začátky jsou v 15 a 18 hodin.