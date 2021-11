České tradice od podzimu do zimy, … i na čerty dojde

KDY: do 31. prosince

KDE: Mázhaus, Pardubice

V podzemí pod výstavním prostorem Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích najdete novou výstavu, která nese jméno „České tradice od podzimu do zimy, … i na čerty dojde“. Jak už název napovídá malý i velcí návštěvníci si připomenou české podzimní a zimní tradice. Pomyslné putování zvyky a pranostikami začíná pouštěním draků, následuje svátek Dušičky, podzimní posvícení, nakládaní kyselého zelí a dalších pochutin. Příchod zimních tradic předznamenává příjezd sv. Martina, pokračuje sv. Mikuláš s čerty, také zimní radovánky a štědrovečerní večeře. Na závěr je připraveno peklo s listinou hříchů. Výstavní prostor Mázhaus je pro širokou veřejnost otevřen od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 hodin. Jednotné vstupné činí 40 Kč. Zavítejte a připomeňte si české tradice.

Páteční akce: Zámek plný knih

KDY: 5. listopadu

KDE: Zámek, Pardubice



Nepřeberný výběr odborných i populárně naučných knih, představení letošních a loňských novinek naživo jejich autory, výborná káva a večer beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou – na to vše se mohou těšit návštěvníci knižního veletrhu Zámek plný knih. Letos se koná ve společenském sále pardubického zámku v pátek 5. listopadu od 10 do 17 hodin, beseda pak od 18 hodin. Jeho hlavním tématem je 500 let renesance ve východních Čechách. Historik Michal Hambálek připravil knížku Dubový poklad aneb pernštejnská truhla, vůbec první publikaci o jediném pernštejnském mobiliáři, který na zámku zůstal a který byl obestřený řadou tajemství. Historik Petr Vorel se pochlubí i novou knihou Šmalkaldská válka v evropských dějinách 1546-1547. Archeoložka Tereza Jošková přiblíží neobyčejně úspěšnou výpravnou knihu Mikulovice – Život na hraně. Desátý ročník veletrhu vyvrcholí večerní besedou z jednou nejpopulárnější současných spisovatelek Alenou Mornštajnovou, která si bude s moderátorem Jakubem Malým povídat o své letošní novince Listopád. Podrobný program najdete na www.vcm.cz. Vstup na Zámek plný knih je zdarma, vstupenky na besedu stojí 50 korun.

Bojová show

KDY: 6. listopadu

KDE: Enteria arena, Pardubice

ZA KOLIK: od 490 Kč

Do Pardubic v sobotu zavítá organizace Oktagon MMA s elitními bojovníky. Bojová show Oktagon prime 4 vyvrcholí soubojem o titul v bantamové váze mezi domácí jedničkou Filipem Mackem a Faridem Basharatem. Chybět nebudou ani „Král severu“ Jan Malach, Matúš Juráček, Václav Holota, brazilský mistr v jiu-jitsu Xavier a další. Začátek v sobotu v 18 hodin, hala je otevřená od 17 hodin.

Festival Czech metal legends

KDY: 6. listopadu

KDE: KD Hronovická, Pardubice

ZA KOLIK: na místě za 420 Kč



Hudební festival s názvem Czech metal legends vol. 3 se vrací do Pardubic. Uskuteční se v sobotu od 17 hodin v Kulturním domě Hronovická. Základ festivalu tvoří legendy české metalové scény - skupina Debustrol, Törr a Root a pardubické metalové seskupení Dysangelium, které vzniklo v roce 2011 a je již stálicí na české deathmetalové scéně.

Chrudimsko

Lampiónový průvod a ohňostroj

KDY: 6. listopadu

KDE: Třemošnice

Město Třemošnice zve na lampiónový průvod a ohňostroj. Lampiónový průvod vyjde v sobotu v 17 hodin z náměstí, ohňostroj se následně uskuteční na hřišti.

30 let Chráněné krajinné oblasti Železné hory

KDY: do 12. listopadu

KDE: Zámek, Nasavrky



V zámku v Nasavrkách brzy skončí výstava připravená ke 30. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Výstava je otevřena o víkendech od 13:00 do 16:00 hodin, ve všední dny od 8:30 do 16:30 (ve všední dny výstavu zájemcům otevře pracovnice turistického informačního centra). Připraveny jsou tematické panely, které návštěvníky provedou rozmanitostí luk, lesů a geologického utváření. Představí majestátnost staletých stromů, připomenou důležitost vodního světa a v neposlední řadě upozorní na citlivé vnímání staveb a sídel v krajině.

Zámek Slatiňany nespí

KDY: v listopadu (čtvtky, pátky, soboty)

KDE: Zámek, Slatiňany

Zámek Slatiňany zve na prohlídku interiérů i po hlavní náštěvnické sezoně - v měsících listopad, prosinec, leden, únor, březen. Prohlídky se konají vždy ve čtvrtek, v pátek a v sobotu v 10, 13 a 15 hodin. Tentokrát ještě na základním okruhu, ale již brzy poprvé s novou zimní prohlídkovou trasou. Vstupenky jsou dispozici online na stránkách zámku.

Svitavsko

Aerobic show

KDY: 6. listopadu

KDE: Litomyšl



V sobotu se v městské sportovní hale v Litomyšli (T. G. Masaryka) uskuteční Litex Aerobic show. Začátek v 9:15 hodin, konec po 17. hodině. Program: 9:15 zahájení - představení lektorů. 9:30 - 10:20 AEROBICMANIA Lenka Velínská, Roman Ondrášek. 10:30 - 11:20 ZUMBA FITNESS Lucie Tvrdoňová, Mary Aušová. 11:30 - 12:20 DANCE STAR Olga Šípková. 12:30 - 13:20 BODY IN BALANCE Lenka Velínská. 13:30 - 14:30 DANCE SHOW Roman Ondrášek, Vláďa Valouch. 14:50 - 15:40 TABATA Vláďa Valouch. 15:50 - 16:40 YOGA Olga Šípková.

Kollárovci ve Svitavách

KDY: 7. listopadu

KDE: Fabrika Svitavy

V neděli zahraje ve Fabrice Svitavy kapela Kollárovci. Návštěvníci se mohou těšit na zábavnou show, v níž vynikající zpěv a nádherná muzika nenechají nikoho sedět na židli. Začátek v 15 hodin.

Páteční akce: Karel

KDY: 5. listopadu

KDE: Tylův dům, Polička



Kino v Tylově domě v Poličce promítne v pátek od 19 hodin celovečerní dokumentární film Karel. Ten přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. V neděli 7. listopadu můžete s dětmi od 18 hodin zajít na animovanou komedii Croodsovi: Nový věk.

Orlicko

Tip na výlet: Rozhledna na Andrlově chlumu opět vítá návštěvníky

KDY: v těchto dnech

KDE: Andrlův chlum

Po opravě schodiště je opět pro návštěvníky otevřena rozhledna na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí. Nenechte si proto ujít návštěvu rozhledny v těchto barevných podzimních dnech s krásným rozhledem do širokého okolí.