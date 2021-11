Masaryk a Svatá země

KDY: do 30. listopadu

KDE: Turistické informační centrum Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Unikátní výstavu s názvem Masaryk a Svatá země můžete zhlédnout v hale Turistického informačního centra Pardubice do 30. listopadu. Cyklus připomíná historické milníky česko-izraelských vztahů. O navázání hlubší spolupráce obou států se zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk a jeho syn Jan. T. G. Masaryk byl prvním prezidentem, který navštívil tehdejší mandátní Palestinu, dnešní území Izraele. Jednalo se o soukromou cestu, která proběhla na jaře roku 1927 a byla kvůli bezpečnosti podniknuta v utajení. Dodnes můžeme v Izraeli najít ulice i školy pojmenované po Masarykovi. Vstup na výstavu je zdarma.

Ve znamení dvou mečů

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Míšeň – to je pojem, kterému rozumí i nezasvěcená veřejnost. ,,Méně se už ví, že na počátku byla snaha napodobit luxusní orientální porcelán,“ vypráví Jan Ivanega, historik umění a vedoucí historického oddělení Východočeského muzea Pardubice. To otevřelo na svém webu virtuální výstavu věnovanou míšeňskému porcelánu nazvanou Ve znamená dvou mečů. Zvládnout výrobu porcelánu se v Evropě podařilo až na počátku 18. století, kdy celou Evropu zachvátila „orientománie“. Míšeňské porcelánce rychle vyrostla konkurence, svou oblibu si ale udržela dodnes. Pravého míšeňského porcelánu spravuje Východočeské muzeum několik desítek kusů. Zastoupeny jsou všechny hlavní typy předmětů tvořících nabídku míšeňské porcelánky, na prvním místě stolní nádobí, ale i typické porcelánové figurky, svícny a hodiny. „Výzdoba míšeňského porcelánu se liší v závislosti na době vzniku. Zprvu míšeňští tvůrci napodobovali obtížně dostupné orientální originály, ale zanedlouho našli vlastní výraz. Jeho základem byla a je pečlivá ruční malířská a modelérská práce, která stojí za filigránskými ornamenty a plastickými dekoracemi, jemně malovanými zalidněnými scénami a za detailními malbami květin nejrůznějších druhů,“ objasňuje Ivanega. Na webové výstavě uvidí návštěvníci také kuriozity, například pohled do obchodu veronského lékárníka Francesca Calzolariho, jemuž vévodí monumentální orientální vázy. Úžas budí i velký sál Japonského paláce v Drážďanech – vizualizace nerealizované podoby interiéru, jemuž měla dominovat porcelánová výzdoba.

Jazz Dance Open

KDY: 30. a 31. října

KDE: Chrudim, Pardubice

ZA KOLIK: od 198 Kč



V Pardubicích a v Chrudimi se o víkendu uskuteční XVII. ročník The International Festival Jazz Dance Open 2021. Festival bude zahájen v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi v sobotu v 18 hodin. V neděli se ve Východočeském divadle v Pardubicích představí na Galavečeru další světoznámí umělci, začátek je v 18 hodin. Workshopy a dílny, které se v rámci festivalu vždy konaly na pardubické konzervatoři, jsou z důvodů zhoršení virové situace zrušeny.

Chudimsko

Oslava svátku Samhain

KDY: 30. října

KDE: Nasavrky



V keltském skanzenu v Nasavrkách v sobotu oslaví Samhain. Je to svátek, jímž končí rok starý a začíná svou temnější polovinou rok nový. Brány skanzenu se otevřou v 10 hodin. Až do 16. hodiny odpolední budou probíhat obvyklé komentované prohlídky. Od 14 hodin začne výroba lampiónů a strašidel z přírodních materiálů, v odpoledních hodinách vystoupí kapela Coventina. Nesmí chybět keltský obřad rozdělání nového ohně, na ten se návštěvníci mohou přijít podívat v 16:30. Večer pak bude ve skanzenu i strašit.

Spejblova ceSTOvka

KDY: do 9. května

KDE: Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Děti můžete vzít do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi na výstavu Spejblova ceSTOvka. Se Spejblem v roli průvodce se projdou celým světem. V jednom celém patře muzea čeká na malé i velké cestovatele spousta her a zábavných úkolů, za které budou odměněni razítkem do jejich cestovatelského pasu. Během svého putování zdolají po vzoru Spejbla a Hurvínka Niagarské vodopády, v Jordánsku budou hledat skrytý pouštní chrám, ve Vietnamu si ochočí draka a společně postaví Velkou čínskou zeď. Svoji kreativitu budou moci projevit v dílně, která je rovněž součástí výstavy. Výstava je přístupná do 9. května.

Ve skanzenu končí dvě výstavy

KDY: 30. a 31. října

KDE: Veselý Kopec u Hlinska

ZA KOLIK: rodinné vstupné 280 Kč



Ve skanzenu na Veselém Kopci se můžete v sobotu a v neděli dozvědět, jaká je cesta od lněného semínka k plátnu, košili či kalhotám doopravdy. Tkadlec Josef Fidler, Nositel tradice ČR v oboru tradičních řemesel, bude vyprávět o historii pěstování lnu, prozradí, k čemu sloužila pazderna nebo čemu se říkalo šerka. Komentované prohlídky nazvané Od semínka po košili začínají v sobotu i v neděli v 10.30 a 15 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat předem prostřednictvím e-mailu muzeumvysocina@nmvp.cz, na telefonu 469 333 175, nebo objednat přímo na Veselém Kopci v pokladně. Vstupné na Veselý Kopec společně s komentovanou prohlídkou: základní 140 Kč, snížené 120 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 280 Kč. V pátek a o víkendu má expozice Muzea v přírodě Vysočina Veselý Kopec otevřeno od 9 do 17 hodin. S listopadem běžná návštěvnická sezona končí a budou se chystat již jen mimořádné předvánoční akce. Máte tak poslední šanci navštívit i dvě výstavy. Výstava Víte, že … představuje kulturní statky, které jsou zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Druhá se jmenuje Masopustní obchůzky z Hlinecka aneb Deset let světovým kulturním dědictvím.

Svitavsko

Svojanovské stíny

KDY: 30. a 31. října

KDE: Svojanov u Poličky

Uprostřed hlubokých lesů nad romantickým údolím řeky Křetínky stojí malebný hrad Svojanov, jeden z nejstarších královských hradů v České republice. Je to jediný hrad u nás, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Hrad Svojanov přichystal na víkend oživené prohlídky.Návštěvníci hradu se společně s letohradským spolkem Honorata vydají do dávných časů, o kterých vyprávějí pověsti a legendy. „Připravili jsme večerní prohlídky. Návštěvníci se za tajemnéatmosféry dozvědí spoustu příběhů, které se v minulosti na hraděodehrály,“ upřesnil kastelán hradu Miloš Dempír. Na hradě se tyto prohlídky ujaly pod názvem Svojanovské stíny. Kdo chce vědět, komu patří stíny, které se v hradě zjevují, měl by se přijet podívat. Zájemci o Svojanovské stíny si mohou místa v prohlídkách objednat na telefonním čísle 461 744 124 nebo na e-mailové adrese info@svojanov.cz. Prohlídky začínají v 15.45 hodin, poté vždy po 45 minutách, tedy v 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 21.45 hodin. Hrad Svojanov má v pátek, v sobotu a v neděli otevřeno od 9 do 17.

Lidový nábytek na Litomyšlsku

KDY: do 6. února

KDE: Litomyšl



V Regionálním muzeu v Litomyšli můžete navštívit novou výstavu Lidový nábytek na Litomyšlsku. Jako lidový nábytek lze obecně označit mobiliář vyráběný a určený pro venkovské a maloměstské uživatele.Výstava představuje nábytek užívaný na Litomyšlsku od 18. století do poloviny 19. století, jeho vývoj i specifika jeho malířské výzdoby, která jej odlišuje od produkce v jiných regionech. K unikátním exemplářům v celorepublikovém kontextu patří například malované moučné truhly či malované paravány. Výstava potrvá v muzeu do 6. února 2022.

Art islands

KDY: do 14. listopadu

KDE: Městské muzeum Svitavy

Výstava tří polských umělců sdružených kolem Institutu umění Opolské univerzity nabídne pohled na aktuální moderní výtvarnou scénu v Polsku a široké spektrum uměleckých technik. Opolský doktor umění Wit Pichurski je svitavské veřejnosti již znám, a to především díky Řezbářskému memoriálu Aloise Petruse. Ve svitavském muzeu tentokráte představuje své malby, plastiky a instalace, které v sobě nesou aktuální témata. Tvorbu profesora Bartosze Posackého prezentuje cyklus grafik v digitálních a světelných boxech. Damian Pietrek, profesor na Akademii výtvarných umění v Katovicích, představuje díla na pomezí kresby a malby. V pátek je muzeum otevřeno 9:00-12:00 a 13:00-17:00.O víkendu 30. a 31.10. se můžete zastavit mezi 13:00-17:00.

Strašidelná stezka

KDY: 30. října

KDE: Svitavy

V sobotu můžete v parku Jana Palacha ve Svitavách navštívit strašidelnou stezku. Startuje se od 16 do 18 hodin od kavárny v parku. Cena: 60 Kč pro členy pořadajícího MC Krůček/ 80 Kč pro ostatní. Původní akce Strašidelná Fabrika byla zrušena kvůli zhoršující se epidemiologické situaci.

Orlicko

110. výročí TJ Orel

KDY: do 14. listopadu

KDE: Ústí nad Orlicí



Na podzim Městské muzeum v Ústí nad Orlicí otevřelo výstavu připomínající 110. výročí založení zdejší tělocvičné jednoty Orel. A nejde jen o minulost, výstava představuje také současnou činnost této jednoty. TJ Orel byla v Ústí nad Orlicí založena v srpnu 1911. 17. září 1913 se uskutečnilo první veřejné cvičení. Po rozsáhlé rekonstrukci byl roku 1914 otevřen Dům katolických spolků (majetek Svatojosefské jednoty). V období 1. světové války byla činnost pozastavena a ve spolkovém domě vznikl lazaret. Po konci 1. světové války dochází k obnově tělovýchovné i kulturní činnosti. V roce 1936 se uskutečnilo slavnostní svěcení nového orelského praporu a oslavy 25. výročí.