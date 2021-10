Normální debil 2

KDY: 23. a 24. října od 19 hodin

KDE: Malá scéna ve dvoře, Pardubice

O víkendu 23. a 24. října bude mít oficiální premiéru další novinka v repertoáru Východočeského divadla Pardubice, kterou herci nastudovali už v minulé sezóně, veřejně ji však kvůli covidu nemohli uvést. Bude jí Normální debil 2 – pokračování úspěšné retrokomedie o životě v socialismu. Hru napsal a stejně jako v případě prvního dílu i režíroval Robert Bellan, jenž své „Dvojce“ dal podtitul Osmdesátky aneb Kalendárium. Normální debil 1 se věnuje dětství průšviháře Norberta Intribuse, Normální debil 2 už spíše dospívání hlavního hrdiny.

S Leontinkou kolem světa

KDY: do 24. října

KDE: Turistické informační centrum Pardubice



Výstavu s názvem „S Leontinkou kolem světa“ můžete do 24. října navštívit v hale Turistického informačního centra Pardubice. Jedná se o dobročinný projekt Nadace Leontinka. Široká veřejnost si může zakoupit zarámované fotografie s cestovatelskou tématikou a podpořit děti nevidomých rodičů.

O chytré kmotře lišce

KDY: 23. října od 10 hodin

KDE: DDM Beta Dubina, Pardubice

ZA KOLIK: jednorázové vstupné 60 Kč

Pohádku o chytré kmotře lišce můžete navštívit v sobotu od 10 hodin v DDM Beta v ulici Jana Zajíce v Pardubicích. Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Všechny ostatní situace řeší s klidem, osobitým humorem a mnohdy s trochou zlomyslnosti.

Chrudimsko

Kaštanobraní

KDY: 23. října

KDE: Nasavrky



V sobotu odpoledne slaví v Nasavrkách Kaštanobraní. Připraveny budou různé dobroty, včetně pečených kaštanů či palačinek s kaštanovou náplní. Uskuteční se jarmark a kulturní program - vystoupí kouzelník, soubor Lipka a zpěvák Marek Lejhanec. Vše se odehraje od 12 do 17 hodin v přírodní památce Kaštanka.

Doubrava bez odpadků

KDY: 23. října

KDE: Mladotice

Středisko Junáka Ronov na Doubravou pořádá v sobotu ekologickou akci Doubrava bez odpadků. Jedná se o sběr odpadků v okolí řeky Doubravy v úseku Mladotice - Ronov. Nabízí podzimní procházku krásným koutem přírody a také dobrý pocit z vykonaného skutku. Sraz je v sobotu ve 13:30 hodin na mostě v Mladoticích. Pracovní rukavice s sebou.

Komentované prohlídky na Veselém Kopci

KDY: 23. a 24. října

KDE: Veselý Kopec

ZA KOLIK: rodinné vstupné 280 Kč

Vzpomínáte si na pohádku o Krtečkovi a jeho modrých kalhotkách s kapsou? Ve skanzenu na Veselém Kopci se můžete v sobotu dozvědět, jaká je cesta od lněného semínka k plátnu, košili či kalhotám doopravdy. Tkadlec Josef Fidler, Nositel tradice ČR v oboru tradičních řemesel, bude vyprávět o historii pěstování lnu, prozradí, k čemu sloužila pazderna nebo čemu se říkalo šerka. Komentované prohlídky nazvané Od semínka po košili začínají v sobotu i v neděli v 10.30 a 15 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat předem prostřednictvím e-mailu muzeumvysocina@nmvp.cz, na telefonu 469 333 175, nebo objednat přímo na Veselém Kopci v pokladně. Vstupné na Veselý Kopec společně s komentovanou prohlídkou: základní 140 Kč, snížené 120 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 280 Kč. Až do konce října má expozice Muzea v přírodě Vysočina Veselý Kopec otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Veřejnej bigbít

KDY: 23. října

KDE: sokolovna Slatiňany

V sobotu se uskuteční ve slatiňanské sokolovně další taneční zábava, tentokrát s rockovou kapelou Veřejnej bigbít. Začátek akce je ve 20 hodin. Bohaté občerstvení zajištěno.

Svitavsko

Bydlení na hraně města a krajiny

KDY: do 14. listopadu

KDE: atrium Městského muzea a galerie v Poličce



Město Polička i v letošním roce přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně. Městské muzeum a galerie Polička vystavuje práce studentů, kteří se zabývali návrhem projektu bydlení na okraji města Poličky a v rámci svých semestrálních prací zpracovali předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro Poličku. Za zmínku jistě stojí i to, že projekt studentky Klarisy Kyselkové získal ocenění pro nejlepší bakalářskou práci vytvořenou na Fakultě architektury VUT v Brně. Výstava potrvá do 14. 11. 2021.

74. umělecký salon

KDY: do 24. října

KDE: výstavní sály Městského muze a galerie v Poličce

Letošní výtvarný salon tematicky navazuje na loňský – je zaměřen na současné umělce Poličska. Můžete se těšit na výtvarně rozmanitá díla autorů několika generací, kteří se na Poličsku narodili, nebo zde žijí. Vstup na krátkodobé výstavy činí pro dospělé 60 Kč.

Lesní běh

KDY: 23. října

KDE: lesopark Černá hora, Litomyšl



Po roční vynucené pauze přivítá v sobotu lesopark Černá hora na okraji Litomyšle účastníky 49. ročníku Lesního běhu Černou horou. Milovníkům běhu všech věkových kategorií budou k dispozici tři různé okruhy. Závodníci se na své tratě vedoucí napříč Černou horou budou vydávat od 9:30 hodin do 11:30 hodin. K dispozici jsou vzdálenosti 1,2 km, 3 km a 6 km, start bude intervalový po 30 vteřinách.