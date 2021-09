Koně v akci a Okresní dožínky

KDY: 11. a 12. září

KDE: Dostihové závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: sobota - základní vstupné 180 - 200 Kč, neděle zdarma

V sobotu se na pardubickém dostihovém závodišti uskuteční 23. ročník výstavy Koně v akci. Připraveny jsou nejen chovatelské přehlídky mnoha plemen koní, ale také na bohatý doprovodný program. Sobotní program začíná už v 9 hodin. Postupně budou předvedena hříbata, klisny i hřebci chladnokrevných plemen koní, haflingů, shetlandských pony a slovenského teplokrevníka. Výstavu hříbat tohoto plemene zakončí křest dvou malých kobylek, pro která vybírala jména veřejnost a jejichž kmotrem se stane vítěz Velké pardubické Josef Bartoš. V poledne začne Mistrovství ČR v orbě koňmi a 18. ročník soutěže O ruchadlo bratranců Veverkových. Ve 14 hodin bude zahájen program v cílové rovině. Na diváky čekají ukázky koňského fotbalu, starokladrubští vraníci ve čtyřspřeží, drezuře i policejní službě, ukázky westernových disciplín a poprvé před veřejností také steeplechase dostih shetlandských pony. Základní vstupenka na sobotní program stojí online 180 Kč, na místě 200 Kč. V neděli mezi 10. a 17. hodinou se v areálu závodiště konají Okresní dožínky. Opět je připraven program pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na živá hospodářská zvířata a ukázku zemědělské techniky, po dostihové dráze návštěvníky sveze Konibus. Ve 13.15 hodin děti čeká loutková pohádka O neposlušných kůzlátkách. Další atrakcí budou šlapací a elektrické traktůrky, skákací hrad, modely trucků, lukostřelba, malování na obličej, dílničky a soutěže. Po celý den bude také možnost vyzkoušet si jezdecké dovednosti na elektrickém býkovi a v 16. hodin pak ti nejlepší budou bojovat o předuzenou kýtu. Další ceny jsou připraveny pro nejlepšího dojiče/dojičku. Celodenní program bude opět protkán hudebními vystoupeními kapely Agnes a country skupiny Medvědi. Ve 13 hodin proběhne předání dožínkových věnců a vystoupení folklorního souboru Radost. Na nedělní dožínky je vstup zdarma.

Den evropského dědictví

KDY: 11. a 12. září

KDE: Pardubice



Milovníci památek a historie budou mít 11. a 12. září v Pardubicích možnost nahlédnout během Dnů evropského dědictví do míst po většinu roku nepřístupných a leckdy tajemných. Novinkou letošního svátku památek bude otevření Institutu Paměti národa, který sídlí v Machoňově pasáži. Návštěvníci se zde dozvědí o práci a poslání institutu a připravované multimediální expozici věnované totalitním režimům. Ti, kteří sledují, jak pokračuje rekonstrukce Larischovy vily, kde bylo během heydrichiády vězněno a popraveno 194 českých vlastenců, se budou moci i letos podívat, jak za rok práce pokročily. Rodiny s dětmi se mohou vydat za společnými zážitky do Natura Parku, kde pro ně bude připravena hra Po stopách minulosti. I letos si budou moci návštěvníci v rámci dne památek prohlédnout městské divadlo a jeho zákulisí, krajskou knihovnu i její Knihovní centrum U Vokolků, východočeskou galerii či zámek, včetně výstav Pernštejnské ženy a Evropa na zámku. Tradičně se otevře brána židovského hřbitova a kostel Zvěstování Panny Marie včetně katakomb, palác Hybských nabídne program, v němž nechybí ani přednáška o historii paláce. Za památkami se lze vydat i historickými trolejbusy.

Nachmelené mlýny 3

KDY: 11. září

KDE: Pardubice vedle Tyršových sadů

V sobotu 11. září od 11 hodin v centru Pardubic vedle Tyršových sadů proběhne třetí ročník pardubického pivního festivalu – Nachmelené mlýny 3. V zajímavém prostředí mezi parkem a Labem se představí 18 řemeslných a lokálních pivovarů, které přivezou to nejlepší ze své produkce. Na jednom místě bude možné ochutnat spoustu pivních stylů a speciálů. Nebude chybět bohaté občerstvení – kýta na grilu, guláš, bramboráky, langoše, klobásy, burgery a další speciality. Dobrou náladu zajistí i hudba - od 16:30 až do 22 hodin se na pódiu vystřídají kapely Safe exit, Big S, Pitralon-DDR s klasickými českými rockovými hity. Vystoupí i pardubická punková legenda, skupina Volant. Vstupné na místě 130 Kč. Děti a psi na vodítku zdarma.

Benefiční festiválek

KDY: 12. září

KDE: park u Zámečku ve Starých Čívicích

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Rodinný Nadační fond Společná šance opětovně pořádá ryze Benefiční festiválek na podporu dětí, které v životě neměly potřebné štěstí. Stejně jako minulý rok mohou rodiny účastníků strávit příjemné nedělní odpoledne v zámeckém parku ve Starých Čívicích u Pardubic, kde je od 13 hodin připraven bohatý program pro děti s mnoha soutěžemi, klauniáda, skákací hrady, jízdy na ponících či malování na obličej. Po splnění dovednostních soutěží děti prostřednictvím nadačního fondu Společná šance přispějí na podporu Deníska, Šarlotky a Elišky. Rodiče a další účastníci akce mohou zkusit také přesnost střelby na hokejovou branku a footgolf. Připravena je charitativní tombola. Pro všechny budou hrát v průběhu odpoledne kapely Kevin, UDG a Michal Hrůza. Pro sportovní fanoušky bude připravena dražba sportovních dresů s podpisy hráčů. Výtěžek z dobrovolného vstupného, tomboly a dražby půjde v celé výši na podporu Elišky, Deníska a Šarlotky. Rodiny dětí finanční prostředky využijí zejména na pobyty dětí ve fyzioterapeutických zařízeních a na zajištění vybavení či prostředků potřebných na každodenní péči a další rozvoj.

Výstava chovatelů a včelařů

KDY: 11. a 12. září

KDE: Vlčí Habřina

O víkendu 11. a 12. září proběhne ve Vlčí Habřině společná výstava chovatelů ZO ČSCH Vlčí Habřina a včelařů z Rohovládovy Bělé. Výstava je po oba dny s doprovodným programem a živou hudbou. Hrát bude KV band z Pardubic a v sobotu od 15 hodin vystoupí Dechová hudba Vladimíra Kosiny z Přelouče. Včelaři nabídnou vše, co se týká včel, a také ochutnávku medu. Chovatelé představí své zvířecí miláčky v oboru exotů a okrasného ptactva s ukázkou plemen holubů a drůbeže. Pro děti budou modeláři, skákací hrad, jízda na koních, králičí hop a další soutěže.

Chrudimsko

Pouliční festival

KDY: 11. září

KDE: Resselovo náměstí, Chrudim



Pouliční festival se uskuteční v sobotu od 18 do 22 hodin na Resselově náměstí v Chrudimi. Zažijete slackline show, audiovizuální představení Subnection & MeotArt, hudbu, zpěv, tanec a umění v ulicích města.

Slavnosti medu a jablek

KDY: 11. září

KDE: Chrast

Již třetí ročník Slavností jablek a medu se koná v sobotu na nádvoří zámku v Chrasti. Slavnosti začnou v 10 hodin. Zahraje Hradecká cimbálová muzika, dámy z tria Přelet M.S. a Blue Cimbal. Připraveny budou stánky s občerstvením a tradičními výrobky nejen z medu a jablek. Děti potěší divadlo, soutěže a dílničky. Uskuteční se soutěž o nejlepší štrúdl i o nejhezčí (ozdobené, vyrobené) jablíčko. Soutěžní výrobky můžete nosit od 10 do 12 hodin v den slavností na nádvoří.

Filmová pohádka a Lesní slavnost

KDY: 11. a 12. září

KDE: Podhůra, Chrudim



V lesích Podhůra u Chrudimi bude o víkendu živo. V sobotu od 20 hodin se u rozhledny Bára promítá pohádka Princezna zakletá v čase. Vstup je volný.V neděli se koná Lesní slavnost na Čertově skalce. Od 14 do 17 hodin bude přístupný pohádkový les. Připravená bude také tvořivá dílna a opékání buřtů.

Muzejní noc

KDY: 11. září

KDE: Košumberk

Letos uplynulo sto let od vzniku Družstva na záchranu hradu Košumberk. Výročí si připomenou návštěvníci 6. Muzejní noci, která se na hradě u Luže koná v sobotu 11. září od 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky o vzniku družstva a konzervačních pracích na hradě, koncert hudby z období gotiky, renesance, baroka a romantismu. Dojde také na předčítání regionálních pověstí. Po celou dobu Muzejní noci bude možné navštívit vnitřní prostory hradu. Vstupné je dobrovolné.

Posvícenská soutěž rybářů

KDY: 11. září

KDE: Travné u Horního Bradla



Místní rybářský spolek pořádá v sobotu 11. září na rybníku v Travné tradiční posvícenskou rybářskou soutěž. Registrace je od 12 hodin v přilehlé rybářské klubovně. Start 1. kola je o hodinu později, 2. kolo začne ve 14.15 hodin. Chytat se bude na jeden úvazek – háček. Co jeden centimetr chycené ryby, to jeden bod. Vítězem se stane soutěžící s největším počtem bodů. Pro každého účastníka soutěže je připravena cena, pro všechny návštěvníky občerstvení.

Svitavsko

Oslava 111 let

KDY: 11. a 12. září

KDE: Svojanov

Na hradě Svojanov o víkendu slaví 111 let od zakoupení svojanovského sídla městem Polička. Poličští radní koupili v roce 1910 někdejší královský hrad od posledního soukromého majitele Antonína Františka Haasche. Všichni návštěvníci se o víkendu přenesou do atmosféry počátku 20. století. Účinkující se budou po oba dny pohybovat přímo mezi výletníky. Hrad obsadí císařsko královská armáda. Nebude chybět módní přehlídka oděvů z počátku 20. století, taneční vystoupení i stylové ochotnické divadlo. K poslechu bude dobová hudba. Připravený bude rovněž fotokoutek, výstava dobových rekvizit nebo třeba dobový felčar. Celý program připravuje skupina scénického tance Perchty von Bladen. Do konce září je v galerii v předhradí ještě přístupná výstava Šťastný život v secesi, která přináší svědectví o době před první světovou válkou. K vidění jsou nejen originální secesní oděvy, ale také secesní porcelán, malované sklo a mnohé další vymoženosti té doby, které byly nejen dekorativní, ale plnily i svůj účel. Návštěvníci nepřijdou ani o komentované prohlídky hradu. Hrad Svojanov je v září otevřený denně, od pondělí do neděle, od 9 do 17 hodin.

Dracula končí

KDY: do 12. září

KDE: Regionální muzeum Litomyšl



Jen do konce tohoto týdne je v Regionálním muzeu Litomyšl otevřena výstava o děsivé historii nazvaná Dracula a ti druzí. Představuje reálné postavy z dávné minulosti toužící po lidské krvi. Příběh nejznámějšího upíra hraběte Draculy byl mnohokrát zfilmován a šlechticův hrad v rumunské Transylvánii dodnes patří k nejnavštěvovanějším památkám celého Balkánu. Ovšem málokdo tuší, že jako literární předloha mohla tvůrci Draculy – Bramu Stokerovi – posloužit jihočeská kněžna Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu, s jejímž tajemným osudem výstava také seznámí.Na výstavě se dozvíte, jak upíra rozpoznat a hlavně jak se proti němu chránit. Kdy použít cibuli a kdy česnek, co provádět s kuchyňskou solí, z jakého dřeva bude nejlepší vyrobit naostřený kůl, kterým upírovi probodnete srdce a jestli chodí upíři sát i za bílého dne. Upíři jsou k vidění ve stylizovaných scénách.

Božena Němcová v Litomyšli

KDY: 11. září

KDE: Augustova tiskárna, Litomyšl

Jednodenní komorní výstavu, která připomene výročí pobytu Boženy Němcové v Litomyšli, připravila na sobotu Augustova tiskárna v Litomyšli. Spisovatelka přijela do města v září před 160 lety na pozvání nakladatele Antonína Augusty. Jádrem výstavy bude dochovaná korespondence Němcové, týkající se její spolupráce s litomyšlským nakladatelem Antonínem Augustou, se kterým plánovala od roku 1859 vydání svých Sebraných spisů i otištění nových prací. Výstava se koná v sobotu od 10 do 18 hodin. Od 11 hodin je připraven doprovodný program. Pavlína Štorková, členka Činohry Národního divadla, bude číst

v zahradě u Augustovy tiskárny z dopisů i tvorby Boženy Němcové.

Mimořádné prohlídky

KDY: 11. a 12. září

KDE: Zámek Litomyšl



Zámek Litomyšl zve během Dnů evropského dědictví na stavebně-historické prohlídky zámeckého areálu. Mimořádně je zpřístupněno pozdně gotické mezipatro bývalého hradu Kostků z Postupic. Prohlídka probíhá bez průvodce v době od 9 do 16 hodin. Jednotné vstupné činí 180 Kč. Návštěvníci se vstupenkou na stavebně-historickou prohlídku z 11. a 12. září mají v ten samý den nárok také na volný vstup na zámeckou věž.

Orlicko

Galerii zkrášluje malířský salon a tvůrčí rodokmen

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto



Podzimní sezonu zahájila Městská galerie Vysoké Mýto dvěma novými výstavami. Výstava přístupná v místní muzejní zvonici Rodová linie představuje talentovanou rodinu z Vysokého Mýta – dědečka, syna, vnučku a dvě pravnučky. V galerii na náměstí je od září přístupný 10. salon malířů Vysokomýtska. Součástí vernisáže byl křest nástěnného kalendáře pro rok 2022, který městská galerie vydala ve spolupráci s malíři a za finanční podpory města.