Tipy na pátek

Noc vědců

KDY: 24. září

KDE: Univezita Pardubice



Letošní Noc vědců se odehraje opět naživo přímo v kampusu Univerzity Pardubice. Pro veřejnost se prostory otevřou v pátek 24. září a zábavnou vědou nabitý šestihodinový program odstartuje v 16 hodin. Na zajímavé experimenty a kvízy zvou popularizátoři a výzkumníci univerzity všechny zájemce až do 22 hodiny.Ukázky a pokusy připravili vědci ze všech fakult Univerzity Pardubice. Všechny aktivity spojuje jediné téma. Letos je to téma času ve všech možných rovinách a významech. Vstup na akci je zdarma. Pro návštěvníky je zajištěna okružní trolejbusová linka, která je dopraví přímo do kampusu.

Výstava Žena 2021

KDY: 23. a 24. září

KDE: Dům techniky, Pardubice



Chcete koupit něco hezkého na sebe? Zajímá vás neobvyklá přírodní kosmetika či kreativní výrobky? Rozhodli jste se zhubnout, změnit image či se dozvědět, co je automatická kresba a zúčastnit se workshopu? Pak můžete ve čtvrtek a v pátek od 10 do 18 hodin navštívit v Domě techniky Pardubice výstavu Žena 2021. Padesát firem z celé republiky přijede se sortimentem módních oděvů, kreativních doplňků, kabelek, dekorací, bižuterie, kosmetiky, výrobků zdravého životního stylu. V doprovodném programu jsou módní přehlídky (ve čtvrtek v 11, v 15 a v 16.30) a odborné přednášky o bytovém designu, výběru účesu a oblečení nebo na téma jak si vybudovat dokonalý šatník. Připraveny jsou ukázky péče o pleť, automatická kresba, ale i témata z psychologie.

Tipy na víkend

Premiéra hry Venkov

KDY: 25. září

KDE: Malá scéna ve dvoře, Pardubice

Na podzim minulého roku Východočeské divadlo Pardubice nastudovalo vztahový thriller Venkov. Naplánovanou premiéru však odsunul koronavirus. První diváci tak inscenaci zhlédnou až tuto sobotu 25. září na Malé scéně ve dvoře. Velké herecké příležitosti v ní mají Petra Janečková, Veronika Malá a Martin Mejzlík. Napínavý milostný trialog jednoho z nejvýznamnějších žijících anglických dramatiků Martina Crimpa inscenoval režisér Janusz Klimsza.

Pernštejnské hodování

KDY: 25. září

KDE: Zámek Pardubice



Moderní gastronomie a pernštejnská kuchyně se v sobotu potkají na Zámku Pardubice. Nádvoří bude hostit první ročník Pernštejnského hodování. Food festival začíná v 10 hodin a vstup je zdarma. „Přijďte ochutnat jak špičkové výtvory současných kuchařů, tak ověřte jejich um v přípravě jídla, které se podávalo u pernštejnského dvora a v době renesance,“ zve Matěj Bekera, vedoucí oddělení služeb Východočeského muzea Pardubice, které akci pořádá. Prodejci uvaří, usmaží i upečou dobroty jak podle dobových receptů, tak podle současných trendů. Na své si přijdou milovníci masa, sladkých dezertů i vegetariánské kuchyně, okusit můžete regionální speciality i cizokrajná jídla. Zámecký areál s valy nabídne ideální odpočinkové prostředí pro pikniky či posezení na nádvoří. Akce potrvá do 18 hodin.

Krajské dožínky

KDY: 26. září

KDE: Pernštýnské náměstí, Pardubice

Na Pernštýnském náměstí v Pardubicích se v neděli uskuteční Krajské dožínky. Den zemědělců a potravinářů Pardubického kraje nabídne ukázky techniky, oslavy sklizně, soutěž pro děti a dospělé i divadlo. V programu, který potrvá od 11 do 20:30 hodin, nebude chybět ani hudba. Vystoupí Pernštejnka, Žalman, Yo Yo Band a Olga Lounová, která bude akci moderovat. Na Komenského náměstí budou k vidění hospodářská zvířata, koně a dravci.

Polabinská pouť

KDY: 25. září

KDE: Polabiny 4, Pardubice



Staročeská polabinská pouť se uskuteční v sobotu v parku Jiřího Srbka v Pardubicích. Ranní probuzení obstará v 8 hodin průvod s Živaňankou. V 9 zazní slavnostní fanfáry. Na dopoledne jsou připraveny soutěže pro děti, odpoledne od 13:30 zahraje Mixle v pixle, dále cimbálová muzika, od 16:30 Šlapeto, po nich eNDee a ve 20:30 Nebe. Program zakončí ohňostroj.

Chrudimsko

Svatováclavský jarmark

KDY: 25. září

KDE: Hlinsko

Svatováclavský jarmark se koná v sobotu od 9 do 17 hodin v areálu památkové rezervace Betlém a před Orlovnou v Hlinsku. Účast přislíbilo více než 60 prodejců s různým sortimentem. Budete mít možnost zakoupit květiny, květinové dekorace, svíčky, pekařské výrobky, medové produkty, mléčné a uzenářské výrobky, perníčky, dětské oblečení a čepice, frgály, koření, cukrovinky, sušené ovoce, bižuterii, džemy a sirupy, zmrzlinu a kávu, dlabací a okrasné dýně, česnek, formičky a vykrajovátka, keramické výrobky a další. Kdo bude mít hlad, může se těšit na guláš, klobásy nebo dršťkovou polévku. Pro děti bude připraven historický kolotoč, na kterém se mohou svézt zdarma.



Setkání zahradních železnic

KDY: 25. a 26. září

KDE: Slatiňany



Přestavba železniční stanice Rosice nad Labem stále pokračuje a přístup do tamního železničního muzea není možný. Z tohoto důvodu se letošní Setkání zahradních železnic koná na nádraží ve Slatiňanech. Akce v sobotu a v neděli nabídne trochu jiné setkání různých modelových i nemodelových železnic určených zejména k provozu pod širým nebem. Rozhodně zde ale budou vláčky s možností svezení po parkové dráze. Nebude chybět stánek s upomínkovými předměty rosického muzea a s literaturou, ani drobné občerstvení. Po oba dva dny budete moci k dopravě využít historický motoráček, který při cestě z Pardubic hlavního nádraží do Slatiňan a Chrasti obslouží obce Moravany, Hrochův Týnec, Vejvanovice, Uhřetice a Tuněchody. Můžete se svézt třeba i jen jednu zastávku. Pro výstup na požádání zastaví motoráček i v Zaječicích. Lístky se kupují pouze ve vlaku. Podrobnosti k akci a jízdní řády jsou na stránkách www.pshzd.cz.

Heřmanoměstecké slavnosti

KDY: 25. září

KDE: Heřmanův Městec

V sobotu se v Heřmanově Městci konají podzimní slavnosti. Na pódiu na náměstí Míru to bude žít od 10 hodin. Zahraje Choltičanka, pop-rockový Bítoff z Choltic, Nadoraz (swing, country). Ve 14 hodin hudebníky na pódiu vystřídá dětský kabaret. Od 16 hodin zahraje Platonic, po nich Sabrage a v 19 hodin Olympic revival. Na 20:30 hodin je připraven ohňostroj. Doprovodný program připravili skauti (po celý den u jejich klubovny), kino promítne od 10 hodin pásmo pohádek (vstup 30 Kč), připraveny jsou prohlídky základní školy a v zámeckém parku se poběží Podzimní běh (10:30 hodin). V zahradě za multifunkčním centrem bude připraven od 8 do 11 bleší trh a od 14 do 18 hodin potom westernové odpoledne z Pěnkavova dvora.

Svitavsko

Čechomor: Radosti života

KDY: 25. září

KDE: Zámek, Moravská Třebová



Čechomor vystoupí 25. září na zámku v Moravské Třebové v rámci své tour s novou deskou Radosti života. Česko-moravská hudební skupina, která originálním způsobem zpracovává lidové písně, slaví 33 let od založení. Diváci se mohou těšit na neobvykle dlouhý playlist, protože uslyší 33 písniček. Na turné vystoupí předkapela, která zahraje právě 33 minut, na baru bude na fanoušky čekat pivo 33 a tak dále. Ale hlavně celý večer bude plný radosti. Koncert začne v 19 hodin. Vstupenka stojí v předprodeji 490 Kč.

Slavnosti vína

KDY: 25. září

KDE: Svitavy

V sobotu se ve Svitavách na náměstí uskuteční slavnosti vína. Vše zahájí přípitek ve 14 hodin. K popíjení vína a burčáku zahraje Lidová hudba za oponou. Po 16. hodině bude patřit pódium kapele Do větru, v 17.40 hodin vystoupí Terne Čhave a v 19 hodin Jablkoň. Slavnosti uzavře Happy to meet. Akci doplní trh afrického ovoce z Ugandy.