Po stopách Pernštejnů i studené války

KDY: 16. a 17. října

KDE: Východočeské muzeum Pardubice

Zámek Pardubice, ve kterém sídlí Východočeské muzeum v Pardubicích, své brány nezavírá ani v chladnějších měsících roku. V říjnu se chystá řada tradičních i mimořádných komentovaných prohlídek. V sobotu 16. října od 13 hodin se s průvodci můžete jít podívat po vilové čtvrti na Bílém předměstí a od 14 hodin po stopách, které v centru města zanechal rod Pernštejnů. V neděli 17. října v 11 hodin se otevřou pro rodiny s dětmi mohutné dveře krytu civilní obrany, návštěvníci si projdou tuto pozoruhodnou památku na studenou válku, uvidí část tehdejšího vybavení a vyzkouší si třeba filtrování vzduchu. Ve 13 hodin pak následuje klasická prohlídka pro dospělé. Mimořádné prohlídky pernštejnské truhly jsou už beznadějně zaplněné, ale na ostatních prohlídkách jsou ještě volná místa, například na dětských prohlídkách o legendách a pověstech v Pardubicích nebo na listopadové vycházce za moderní architekturou. Na všechny prohlídky je nutná včasná rezervace na webu www.vcm.cz či e-mailu rezervace@vcm.cz, případně na telefonním čísle 607 034 110.

Tři veteráni

KDY: 16. října

KDE: Východočeské divadlo Pardubice

ZA KOLIK: od 270 Kč



Pohádku pro celou rodinu můžete navštívit v sobotu večer ve Východočeském divadle v Pardubicích. Od 18 hodin jsou na programu Tři veteráni, které proslavilo filmové zpracování. V hlavních rolích v Pardubicích uvidíte T. Lněničku, M. Mejzlíka a A. Postlera. Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel a jejich povahy a pocit moci je vedou proti sobě. Jak naloží dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác s dary, které dostanou od dobrosrdečných skřítků?

Jarmark FlerMarket

KDY: 17. října

KDE: Palác Pardubice

FlerMarket nabídne přes 80 řemeslných prodejců na jednom místě, a to v neděli v kongresovém centru v Paláci Pardubice. Pokud milujete řemeslo a chcete podpořit české tvůrce, je to akce pro vás. Těšit se můžete na šperky, kabelky, bytové doplňky, kosmetiku, hračky, deskové hry, kalendáře, diáře, marmelády, eko výrobky, maňásky, dílničky i malování na obličej. Jarmark potrvá od 10 do 17 hodin.

Poznejte lidské tělo

KDY: do 20. října

KDE: Palác Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Do 20. října pokračuje v Paláci Pardubice interaktivní výstava Poznejte lidské tělo. Nabízí zábavné aktivity u 15 exponátů a bohatý program pro děti i dospělé. Výstava představí například termokameru, rozpoznávání lidských orgánů, efekt stárnutí i omlazení nebo optické klamy. Vyzkoušejte si na vlastní kůži interaktivní exponáty, které budou přístupné po celou dobu zdarma. Na výstavě vám zkušení animátoři ochotně poradí s obsluhou jednotlivých aktivit. V pátek je otevřeno od 13 do 18, v sobotu od 9 do 18, v neděli od 10 do 18 hodin.

Chrudimsko

Taneční odpoledne

KDY: 17. října

KDE: Heřmanův Městec

V neděli se koná v sokolovně v Heřmanově Městci "Taneční odpoledne (nejen) pro seniory". Začátek je ve 13 hodin, vstupné 60 Kč, hraje Retro-Band Chrudim.

Rock v sokolovně

KDY: 16. října

KDE: Slatiňany



Podzimní sezona rockových zábav je tu. Startuje tuto sobotu ve 20 hodin v sokolovně ve Slatiňanech, kde se představí hned dvě hudební seskupení. Jako předkapela vystoupí chrudimský Atrey, po něm to rozjede skupina Alžběta. Občerstvení zajištěno.

Den za obnovu lesa

KDY: 16. října

KDE: Slatiňany

Den za obnovu lesa. Lesy ČR průběžně zalesňují kalamitní plochy, výsadbou ale péče o lesy nekončí. Chcete se podívat, jak se daří jedličkám, bukům, dubům a borovicím, které jste zasadili v předloňském roce? Chcete zjistit, co vše vysazené stromečky čeká, než vytvoří „nový les“? Malé stromečky potřebují péči a ochranu a i vy si můžete vyzkoušet, jak se o les pečuje. Přijďte v sobotu v 10 hodin do Slatiňan, k muzeu Švýcárna a můžete se zeptat na vše, co vás o lese zajímá. Nezapomeňte pracovní oděv, pevné boty, rukavice a dobrou náladu.

Rybí jarmark

KDY: 16. října od 9 do 12 hodin

KDE: Resselovo náměstí, Chrudim



Přijďte na rybí jarmark a pochutnejte si na rybích specialitách, které připraví a na náměstí bude prodávat Měšťanská restaurace Muzeum (z čerstvých ryb ze sádek Litomyšl). K dostání bude pstruh duhový pečený, uzená lososová bříška, uzená makrela, smažený kapr, rybí polévka, sleďové řezy se sušenými rajčaty, krevety na bylinkovém másle, losos na roštu. Probíhat bude také prodej živých ryb od pana Pilaře z Lukavice a dílničky pro děti. Vše doplní tradiční jarmareční stánky.

Rojení světlušek

KDY: 16. října

KDE: Licibořice

Babiččin dvoreček v Licibořicích pořádá v sobotu od 14 do 19 hodin Rojení světlušek. Připraveny budou hry, dílničky, malování na obličej, opékání buřtů, občerstvení i lampionový průvod.

Od semínka ke košili

KDY: 16. října

KDE: Veselý Kopec

ZA KOLIK: rodinné vstupné 280 Kč

Vzpomínáte si na pohádku o Krtečkovi a jeho modrých kalhotkách s kapsou? Ve skanzenu na Veselém Kopci se můžete v sobotu dozvědět, jaká je cesta od lněného semínka k plátnu, košili či kalhotám doopravdy. Tkadlec Josef Fidler, Nositel tradice ČR v oboru tradičních řemesel, bude vyprávět o historii pěstování lnu, prozradí, k čemu sloužila pazderna nebo čemu se říkalo šerka. Komentované prohlídky nazvané Od semínka po košili začínají v sobotu v 10.30 a 13.30 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat předem prostřednictvím e-mailu muzeumvysocina@nmvp.cz, na telefonu 469 333 175, nebo objednat přímo na Veselém Kopci v pokladně. Vstupné na Veselý Kopec společně s komentovanou prohlídkou: základní 140 Kč, snížené 120 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 280 Kč. Až do konce října má expozice Muzea v přírodě Vysočina Veselý Kopec otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky můžete navštívit také příští víkend, tedy 23. a 24. října.

Den archeologie 2021

KDY: 16. října od 9 hodin

KDE: Chrudim



Tradiční oslava Dne archeologie s novou archeoložkou Regionálního muzea v Chrudimi Nikolou Janovskou. Procházka po důležitých bodech městské fortifikace zavede účastníky do období vrcholného středověku. Postupně představí založení, vývoj a podobu opevnění. Speciální zájem bude věnován branám chránícím vstup do historického jádra města. Sraz je v sobotu v 9 hodin před Regionálním muzeem, Široká ulice.

Svitavsko

Mandaly a jejich tajemství

KDY: v těchto dnech

KDE: Fabrika Svitavy



Ve Fabrice Svitavy můžete navštívit výstavu Tajemství mandal malířky Henni Polo. Ta v současné době tvoří na zakázku kresby portrétů a také obrazy mandal, které ji zcela uchvátily. Vyjadřuje tak duchovní i umělecké vyznění celé své osobnosti. Mandaly jsou léčivé energetické obrazy. Mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh vyzařující pozitivní energii do celého prostoru. Symbolem je jednota a rovnováha. Autorka je obohacuje o energii světelnou a také formou tisku ve zlatých tónech. Obrazy mandal tvoří technikou olejomalby na kvalitní lněná plátna, která si sama napíná a upravuje. Výstava je prodejní.

Svět se změnil

KDY: 16. října

KDE: Divadelní klub Polička

ZA KOLIK: 250 Kč

Kapela zakázanÝovoce vyjíždí na turné ke svému novému albu Svět se změnil, které vyšlo na konci roku 2020. Na turné představí jak známé hity, tak i novinky z aktuální desky. Na každém koncertu turné dostane zároveň prostor jedna kapela z daného okresu či kraje, tentokrát se bude jednat o kapelu Regen. Obě skupiny uslyšíte v sobotu v Divadelním klubu Polička, začátek ve 20 hodin.

Chuť žít

KDY: 15. října

KDE: Ottendorferův dům, Svitavy



Junácké středisko Smrček zve spolu s Římskokatolickou farností Svitavy a Městským muzeem a galerií ve Svitavách na přednášku Marka „Orka“ Váchy: Chuť žít. Pedagog, spisovatel a kněz se podělí o myšlenky, které byly inspirací pro jeho knihu Nevyžádané rady mládeži. Téma smyslu života a životních hodnot se totiž dotýká každého z nás. Můžeme se nad svým životem zamyslet a uvažovat, zda ho žijeme smysluplně. Přednáška je veřejná a není určena jenom mládeži, protože chuť žít mají jistě všichni, bez rozdílu věku. Uskuteční se v pátek v 19 hodin v Ottendorferově domě.