Mig 21 v pivovaru

KDY: 7. srpna

KDE: areál Pardubického pivovaru

ZA KOLIK: 490 Kč



Koncert kapely Mig 21 si užijí v sobotu lidé v Pardubicích. Slavné hity herce a zpěváka Jiřího Macháčka i jeho hudebních kolegů rozezní areál Pardubického pivovaru od osmi hodin večer. Areál bude otevřený již od 18 hodin. Vstupné je 490 korun.

Kvalifikace na Velkou pardubickou

KDY: 7. srpna

KDE: Dostihové závodiště, Pardubice

ZA KOLIK: základní vstupné 150 Kč



V sobotu se po šesti týdnech vrátí dostihové dění do Pardubic, překážková sezona pokračuje osmičkou dostihů a odběhne se také jedna supervytrvalecká rovina. Hlavní pozornost samozřejmě bude upřena na další z kvalifikačních dostihů na Velkou pardubickou. Na jeho start se postaví třináctka koní, z nichž hned čtyři přicestují ze Slovenska. Zatímco takto vysoké zastoupení našich východních sousedů není obvyklé, méně už překvapí, že favority jsou svěřenci Josefa Váni staršího. Děti do 10 let mají vstup zdarma. Základní vstupné: 150 Kč; zlevněné vstupné: 80 Kč; rodinná vstupenka: 400 Kč. První dostih začne ve 13 hodin. Součástí programu je i dostih poníků.

Z Pardubic do Borohrádku

KDY: 7. srpna

KDE: z Pardubic - hlavního nádraží

Na tuto sobotu připravilo rosické železniční muzeum další výlet historickým motoráčkem z Pardubic do Borohrádku a zpět. Přestože muzeum samotné musí být kvůli přestavbě nádraží uzavřené, historická vozidla jezdí nadále. Svezte se v sobotu po trati, kudy už vlaky běžně nejezdí. Odjíždí se z Pardubic hlavního nádraží v 9:29 hodin. Vlak zastavuje v Moravanech, Rovni, Holicích a Borohrádku. Návrat zpět do Pardubic ve cca 12:35. Podrobnosti včetně ceny jízdenek najdete na www.pshzd.cz a na Facebooku museum.rosice.

Historický vlak.Zdroj: Luboš Jeníček

Sportovní park Pardubice

KDY: od 7. do 15. srpna

KDE: park Na Špici, Pardubice

ZA KOLIK: hrací karta pro dítě (bez slevy) stojí 90 Kč



V termínu od 7. do 15. srpna se uskuteční pátý ročník oblíbené akce Sportovní park Pardubice. Krásné prostředí v parku Na Špici, na soutoku dvou řek a sportování všeho druhu jsou předpokladem příjemně strávených srpnových dní pro děti i dospělé návštěvníky. Děti si mohou vyzkoušet velké množství sportů, objevit svůj skrytý talent a najít si sport, který je baví. Novinkou letošního ročníku budou závody koloběžek a také prezentace hasičského sportu.

Velká cena handicapovaných

KDY: 8. srpna od 10:30 hodin

KDE: Městský atletický stadion, Pardubice

Spolek tělesně postižených sportovců Atletika Bez Bariér Pardubice zve v neděli na 24. ročník Velké ceny města Pardubic handicapovaných sportovců. Jedná se o velký atletický mítink, kterého se v posledních letech účastnilo na sto atletů s různými handicapy, od úplných nováčků až po české reprezentanty.

Chrudimsko

Pouťový jarmark

KDY: 6. až 8. srpna

KDE: Resselovo náměstí, Chrudim

Namísto Salvátorské pouti se letos v Chrudimi uskuteční kvůli koronavirovým opatřením jen menší pouťový jarmark. Návštěvníci ho mohou navštívit na náměstí od pátku do neděle. V pátek od 14 hodin, v sobotu a v neděli po celý den. Na místě budou stánky i atrakce, ovšem v omezeném množství. Ke koupi bude tradiční občerstvení, jako je cukrová vata či trdelník.

Punkový festival

KDY: 7. srpna

KDE: Letní kino, Chrudim

V sobotu v 11 hodin se otevřou příznivcům punkové hudby brány chrudimského letního kina. Show zde předvede devět kapel. Hudební produkce odstartuje ve 13 hodin a kromě legend tuzemské punkové scény, jako je pardubický Volant, ústecká Houba nebo brněnská Zeměžluč, se můžete těšit i na neméně známé Vision Days, Tragedis, Žádnej Stres, Bermudskej Kvádr, Prasákův Gauč a Víme Proč. Za vstupné do 12 hodin zaplatíte 250 Kč, pozdeji pak 300 Kč. Děti do 13 let mají vstup zdarma.

Houba.Zdroj: Matěj Sládek

Krásná a chráněná krajina

KDY: do 5. září

KDE: Trhová Kamenice



Městys Trhová Kamenice a Správa CHKO Železné hory zve na výstavu k 30. výročí vyhlášení CHKO Železné hory. Je k vidění v prvním patře muzea na Raisově náměstí č.p. 1. Výstava potrvá do 5. září a můžete si ji prohlédnout denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Princess – Queen Revival

KDY: 6. srpna od 20:00

KDE: Letní kino, Konopáč u Heřmanova Městce

Populární revivalová kapela Princess – Queen Revival v čele s charismatickým slovenským představitelem Freddieho Mercuryho se chystá do letního kina v autokempu Konopáč. Můžete se těšit na skvělou show a nejznámější hity skupiny Queen. Hudebníci z Krnova přesvědčivě zvládají rukopis legendární kapely a dokáží během několika okamžiků rozezpívat a vtáhnout posluchače do atmosféry svého vystoupení. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá do sokolovny v Heřmanově Městci. Vstupné 250 Kč.

Přehrady fest

KDY: 6. a 7. srpna

KDE: Seč



Na festivalu Přehrady fest light se kromě hudby a dobrého jídla můžete těšit i na pestrý doprovodný program pro děti. Uskuteční se v pátek a v sobotu v Autokempu Seč Pláž. V pátek zahrají: 17:00 Robin Mood 18:40 Ready Kirken 20:10 Pekař 21:50 UDG 23:10 Vojtaano. V sobotu: 15:50 Trocha Klidu 17:10 Pokáč 18:40 Pavel Čadek 20:00 Voxel 21:40 Tomáš Klus 23:20 Deaf Heart. Vstupné: dospělý na oba dny 690 Kč.

Svitavsko

Maluji, když mi to jde

KDY: vernisáž 7. srpna

KDE: Městské muzeum, Polička



Městské muzeum v Poličce v sobotu ve 14 hodin zahájí výstavu obrazů malířky Marie Janků, od jejíhož narození uplynulo letos 130 let. Malířka z Vítějevsi začala malovat až ve svých devětašedesáti letech a byla vysoce uznávána v oblasti naivního umění. Vystavovala i v Bruselu, Montrealu, v Praze. Zúčastnila se také Světové výstavy naivního umění v Benátkách. V muzejních sbírkách je zastoupena pěti desítkami obrazů. Originalitou, košatou imaginací, zvláštním koloristickým cítěním a ryzím malířským rukopisem patří Marie Janků k nejlepším tvůrcům českého spontánního umění. Výstava děl Marie Janků s podtitulem „Maluji, když mi to jde“ potrvá do 30. září.

Obraz Marie Janků.Zdroj: archiv muzea

Augustova tiskárna

KDY: do 3. října

KDE: Litomyšl



Venkovní výstavu přibližující historii i budoucnost Augustovy tiskárny v Litomyšli můžete navštívit přímo v zahradě této významné památky. Před 110 lety vtiskl Vladimír Augusta panoramatu Klášterních zahrad zcela novou podobu rozšířením své tiskárny o čtyřpodlažní jižní křídlo, které zakrylo velkou část proboštského kostela Povýšení svatého Kříže. Tato asi nejrozsáhlejší stavební etapa v dlouhé, více než 500 let trvající historii domu ale zároveň předurčila objekt pro jeho novou funkci – od roku 2018 se připravuje rekonstrukce Augustovy tiskárny na kulturní centrum, v němž má svůj nový domov najít především stálá expozice českého krajináře a litomyšlského rodáka Julia Mařáka. S pomocí historických plánů i fotografií tak výstava nabízí nejen ohlédnutí do minulosti, ale díky vizualizacím se návštěvníci také blíže seznámí s plánovanou podobou významné litomyšlské památky. Výstava (vstup z Klášterních zahrad) potrvá do 3. října, otevřena je denně.

Woodart 2021

KDY: do 7. srpna

KDE: Hasičská zahrada, Bystré

Do soboty pokračuje v Bystrém řezbářské symposium Woodart 2021. Tématem jsou pohádkové postavy. Práci řezbářů můžete sledovat v areálu Hasičské zahrady. V pátek od 17 hodin bude probíhat předání cen k 15. výročí poličských betlemářů, následovat bude vyhlášení Sportovce roku 2020 a od 18 hodin se můžete těšit na živou hudbu. Sobotní zakončení bude zahájeno ve 14 hodin. Pro malé návštěvníky je připravena divadelní pohádka O perníkové chaloupce, s níž vystoupí Divadlo Jójo Polička.

Orlicko

Dopravní křižovatky a plavková móda

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Česká Třebová



Dlouhodobá výstava v Městském muzeu Česká Třebová „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí“ v sobě spojuje – s jistou mírou nadsázky – čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou. Expozice návštěvníkovi přibližuje historii českotřebovského železničního uzlu, aviatické pokusy zdejšího rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR (později Velorex) bratří Stránských či historii úvah o propojení tří moří kanálem Dunaj-Odra-Labe. Další, tentokrát letní zábavná výstava (nejen) pro rodiny s dětmi dá nahlédnout do historie koupání, plavkové módy a trávení letních dovolených. Zajímavá expozice v Městském muzeu Česká Třebová potrvá až do neděle 31. srpna. Návštěvníci v plavkách mají dokonce vstup na výstavu volný. Muzeum můžete navštívit denně kromě pondělí od 8.00 do 18.00 hodin.

Fotografie Lanškrouna

KDY: do 22. srpna

KDE: Lanškroun

Výroční výstava v Městském muzeu Lanškroun navazuje na vydání knihy Pojďte s námi do muzea a seznámí návštěvníky se zajímavými zrestaurovanými sbírkami, plány a fotografiemi města Lanškrouna a dalšími artefakty. Představuje obsahově pestrý soubor nejrůznějších speciálních předmětů z archeologie, výtvarného umění i zoologie. Tyto předměty se nacházejí v depozitářích muzea a mnoho z nich je poprvé vystaveno. Expozice seznamuje i s posláním muzea a jeho úlohami ve společnosti, se vznikem muzea, složením sbírkového fondu a činnostmi muzea. Výstava potrvá do 22. srpna.

Plechové hračky

KDY: do 5. září

KDE: Ústí nad Orlicí



V Hernychově vile v Ústí nad Orlicí je k vidění velké množství plechových hraček ovládaných klíčkem či setrvačníkem. Malé i velké návštěvníky zaujmou různé typy automobilů na dálkové ovládání či hračky inspirované vesmírem. Perlou výstavy jsou hračky značky Schuco, parní stroj nebo velká šlapací autíčka. Výstava, kterou zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou, je v městském muzeu k vidění do 5. září.