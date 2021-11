Cestovatelský festival

KDY: do 21. listopadu

KDE: Palác Pardubice

Do 21. listopadu v Pardubicích v Kongresovém centru Paláce Pardubice pokračuje Cestovatelský festival, na programu jsou desítky zajímavých přednášek. Z pátečního programu pro vás vybíráme tyto přednášky: 16:30 – Vladimír Hauk - Na dvakrát přes Tichý oceán; 18:15 – Pavel Svoboda - Kolumbie a Guatemala; 20:00 – Vladimír Váchal - Irán. Ze sobotního programu vybíráme: 11:15 – Daniel Hagen - Na lodi po kanálech, řekách a jezerech Evropy; 13:00 – Ondřej Klymčiw - Škodovkou na Dakar; 14:45 – Karel Loprais - Monsieur Dakar; 16:30 – Roman Zach a Jiří Novák - Hledání ztracených světů - Indonésie; 18:15 – Martin Šonka a jeho cestování po světě; 20:00 – Pavel Pavel - Velikonoční ostrovy. Z nedělního programu: 16:30 – Marek Slobodnik - Afrikou na Pionýru; 18:15 – Honza "Tráva" Trávníček - (Obyčejné) Příběhy z nížin i velehor; 20:00 – Petr Jan Juračka - Cestování s drony. Vstupenky na jednotlivé přednášky od 100 Kč.

Fragmenty z metropole

KDY: do 30. listopadu

KDE: Mázhaus Pardubice

ZA KOLIK: zdarma



Výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí vystavuje unikátní fotografie pardubického rodáka Romana Vondrouše. Cyklus s názvem „Fragmenty z metropole 2020“ je k vidění do 30. 11. 2021. Roman Vondrouš v současnosti pracuje jako fotoreportér České tiskové kanceláře, kde se věnuje agenturnímu fotozpravodajství. Je držitelem více než dvou desítek ocenění z fotografické soutěže Czech Press Photo. Zároveň se jedná o oceňovaného umělce i na mezinárodním poli, kde v roce 2013 získal prestižní ocenění v soutěži World Press Photo ve sportovní kategorii. Výstavní prostor Mázhaus je otevřen vždy od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a vstupné se neplatí.

Pozor, divadlo mění program

KDY: 19. a 20. listopadu

KDE: Východočeské divadlo Pardubice



Vzhledem k úrazu a onemocnění v souboru Východočeského divadla Pardubice dochází ke změnám v původně plánovaném programu na následující dny. Pátek 19. 11. v 19:00 hodin: Městské divadlo namísto Žítkovských bohyní uvede Pochyby, sobota 20. 11. v 18:00: Městské divadlo namísto Z postele do postele uvede Normálního debila 1, sobota 20. 11. ve 20:15: Městské divadlo ruší pardubickou část letošního ročníku evropského projektu Noc divadel – vstupné se vrací v místě zakoupení. V neděli se program nemění. Městské divadlo patří od 15 hodin muzikálovému provedení klasické pohádky Obušku, z pytle ven. Cena vstupenky od 150 Kč, jsou stále k zakoupení.

Výroční koncert Marien

KDY: 20. listopadu

KDE: Ideon Pardubice

ZA KOLIK: od 320 Kč



Hudební skupina Marien z Pardubic patří k nejoblíbenějším tvářím současné české generace žánru folkové, country a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka. Výroční koncert skupiny Marien se uskuteční v sobotu 20. listopadu v centru Ideon v Pardubicích. Začátek v 19 hodin.

Masaryk a Svatá země

KDY: do 30. listopadu

KDE: Turistické informační centrum Pardubice

ZA KOLIK: zdarma

Unikátní výstavu s názvem Masaryk a Svatá země můžete zhlédnout v hale Turistického informačního centra Pardubice do 30. listopadu. Cyklus připomíná historické milníky česko-izraelských vztahů. O navázání hlubší spolupráce obou států se zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk a jeho syn Jan. T. G. Masaryk byl prvním prezidentem, který navštívil tehdejší mandátní Palestinu, dnešní území Izraele. Jednalo se o soukromou cestu, která proběhla na jaře roku 1927 a byla kvůli bezpečnosti podniknuta v utajení. Dodnes můžeme v Izraeli najít ulice i školy pojmenované po Masarykovi. Vstup na výstavu je zdarma.

České tradice od podzimu do zimy, … i na čerty dojde

KDY: do 31. prosince

KDE: Mázhaus, Pardubice

V podzemí pod výstavním prostorem Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích najdete novou výstavu, která nese jméno „České tradice od podzimu do zimy, … i na čerty dojde“. Jak už název napovídá malý i velcí návštěvníci si připomenou české podzimní a zimní tradice. Pomyslné putování zvyky a pranostikami začíná pouštěním draků, následuje svátek Dušičky, podzimní posvícení, nakládaní kyselého zelí a dalších pochutin. Příchod zimních tradic předznamenává příjezd sv. Martina, pokračuje sv. Mikuláš s čerty, také zimní radovánky a štědrovečerní večeře. Na závěr je připraveno peklo s listinou hříchů. Výstavní prostor Mázhaus je pro širokou veřejnost otevřen od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Jednotné vstupné činí 40 Kč. Zavítejte a připomeňte si české tradice.

Chrudimsko

Vánoční nasavrcký zámek

KDY: vernisáž 20. listopadu

KDE: Zámek Nasavrky



V nasavrckém zámku se v sobotu 20. listopadu ve 14 hodin uskuteční vernisáž výstavy obrazů Jaromíry Holcové. Bude doplněná zdobenými perníčky, vánoční výzdobou a zapůjčenými betlémy. Otevřená bude do 19. prosince. Navštívit ji můžete od pondělí do pátku od 8:30 do 16:30 a o víkendech od 13 do 16 hodin.

Spejblova ceSTOvka

KDY: do 9. května

KDE: Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Děti můžete vzít do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi na výstavu Spejblova ceSTOvka. Se Spejblem v roli průvodce se projdou celým světem. V jednom celém patře muzea čeká na malé i velké cestovatele spousta her a zábavných úkolů, za které budou odměněni razítkem do jejich cestovatelského pasu. Během svého putování zdolají po vzoru Spejbla a Hurvínka Niagarské vodopády, v Jordánsku budou hledat skrytý pouštní chrám, ve Vietnamu si ochočí draka a společně postaví Velkou čínskou zeď. Svoji kreativitu budou moci projevit v dílně, která je rovněž součástí výstavy.

Karel Beneš

KDY: do 5. prosince

KDE: Městské muzeum a galerie Hlinsko

Výstava Karel Beneš 1881-1941 potrvá ještě do neděle 5. prosince. Na její závěr bude v galerii po celý den připravena speciální Benešova kavárna v duchu první republiky. Malíř a profesor Karel Beneš patří mezi významné rodáky města Hlinska a také uznávané výtvarníky i mimo zdejší region. Je oceňován především pro svou usilovnou etnograficko-výtvarnou práci zachycující mizející venkovská stavení i další prvky lidové architektury. Tato výstava se zaměřuje na autorovo dílo komplexněji a vedle dobře zmapovaného odvětví etnografické kresby postupně představuje Beneše také jako malíře, grafika, nebo ilustrátora. Galerie je otevřena od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Adventní tvoření

KDY: 20. listopadu

KDE: Bojanov

ZA KOLIK: Vstupné 600 Kč



Adventní tvoření se koná v sobotu od 16 hodin na faře v Bojanově. Lekci povede Petr Kopáč, mistr republiky ve floristice. Účastníci si odnesou své výrobky domů, chvojí a ozdoby jsou zajištěny, počet účastníků je omezený.





Vánoce ve světě

KDY: od 12. listopadu

KDE: Regionální muzeum Chrudim

V Regionálním muzeu v Chrudimi můžete zažít atmosféru Vánoc. Výstava s názvem Vánoce ve světě vám představí, jak slaví vánoční svátky lidé v různých zemích světa, jaké dodržují zvyky, kdo jim nosí dárky a další zajímavosti o postavách spjatých s Vánocemi. Kromě atmosféry cizokrajných Vánoc se budete moci inspirovat i recepty na netradiční sváteční pokrmy.

Svitavsko

Vánoční jarmark

KDY: 20. listopadu

KDE: Staré Město u Moravské Třebové

V sokolovně ve Starém Městě u Moravské Třebové se v sobotu od 15 hodin koná Vánoční jarmark. V 18 hodin pak bude slavnostně rozsvícen vánoční strom před mateřskou školou.

Vánoce z depozitáře a Zima napříč výtvarným uměním

KDY: do 16. ledna

KDE: Městské muzeum a galerie Polička



Nová výstava přiblíží složení sbírkového fondu, život sbírek v depozitářích i na výstavách či rozmanitou práci muzejních pracovníků. Spolu s nimi se můžete zamyslet nad posláním, smyslem a podobou muzea v minulosti, současnosti i budoucnosti. Ve velkém výstavním sále pod vánočním stromem najdete opravdu velké dárky – vitríny – a v nich něco na sebe, něco do kuchyně, něco na hraní, leccos pro kutily a od kutilů, knížky ke čtení i památky na Bohuslava Martinů. V zákoutích s nábytkem na vás dýchne atmosféra Vánoc a obdarovávání i tradice stavění velkého betléma. Městské muzeum výstavou zároveň připomíná 140. výročí svého trvání. Druhá výstava Zima napříč výtvarným uměním je průřezem sbírkou výtvarného umění poličského muzea, spojujícím motivem je zima. Výstava je rozdělena do tří celků, a to Svatá rodina v dílech starých mistrů, Krajináři Vysočiny a Moderní umění. Vstupné je kombinací výstav Vánoce z depozitáře a Zima napříč výtvarným uměním: dospělí 80 Kč; děti, studenti, důchodci 40 Kč; rodinné vstupné 160 Kč.

Benefiční koncert

KDY: 20. listopadu

KDE: Polička

Bohemia Voice vystoupí u příležitosti 21. ročníku benefičního koncertu Oblastní charity Polička. Vystoupení s názvem „Dokonale harmonický koncert pro chvíle blízkosti a přátelství“ se uskuteční v sobotu 20. listopadu 2021 od 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce. Výtěžek ze vstupného společně s dary sponzorů bude jako v předchozích letech věnován na podporu aktuálně potřebné oblasti charitního díla. Koncert, který je zároveň pořádán jako výraz poděkování a vděčnosti za přízeň všem podporovatelům organizace, je určen široké veřejnosti a je možné jej zhlédnout také v živém vysílání na www.charitapolicka.cz.

Orlicko

Premiéra hry Zelňačka

KDY: 19. listopadu

KDE: Choceň

ZA KOLIK: 150 Kč



Studio DAF zve na premiéru francouzské hry Zelňačka. Uskuteční se v pátek 19. listopadu od 19 hodin v Panském domě v Chocni. Obsazení: Glód - Miloš Bezdíček, Kastle - Michal Brousil, Francina - Eliška Martincová, strážmistr Coussinet - Jan Meissner, starosta Troufigne - Josef Horáček, mimozemšťan Bandaska - Lucie Duchoslavová. Vstupné 150 Kč.

Choceňské trhy

KDY: 20. listopadu

KDE: Choceň

V sobotu od 8 do 12 hodin se na nábřeží za radnicí v Chocni uskuteční tradiční Choceňské trhy. Prodejci nabídnou široký sortiment zboží.

Bílý kanibal

KDY: do 5. prosince

KDE: Vysoké Mýto

Do 5. prosince můžete v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě navštívit výstavu Bílý kanibal o Ladislavu Kořínkovi. Choceňský rodák Ladislav Kořínek je pozoruhodnou, ale dnes pozapomenutou osobností československé filmové kultury. John L. Brom, jak zněl později jeho umělecký pseudonym, byl filmař, producent, herec, tanečník, dokumentarista a cestovatel. V meziválečném období například režíroval film Klapzubova jedenáctka, později byl producentem takových filmů jako U pokladny stál nebo Přednosta stanice. Jeho největší přínos ovšem spočívá v jeho dokumentární tvorbě. Po roce 1948 emigroval, cestoval po Africe a natočil zde mnoho celosvětově uznávaných dokumentů. Právě toto období jeho života přibližuje výstava Bílý kanibal. Výstava byla zapůjčena z Oblastního muzea v Mostě.