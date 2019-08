27. Újezdské babí léto

Dolní Újezd po roce opět ožije folkovou hudbou. V pátek a v sobotu se v přírodním areálu uskuteční 27. ročník festivalu Újezdské babí léto. V pátek začíná program v 19 hodin. Vystoupí Věra Martinová, Malina Brothers, Jiří Schmitzer, Z hecu. V sobotu pokračuje festival od 13 hodin. V hlavním programu zazpívají AG Flek, Stráníci, Žalman a spol., Petr Bende Trio, Forbes, Rangers, Epydemye a host, Vokobere.

Třicetiletá válka na hradě Svojanov

Hrad Svojanov se o víkendu 17. a 18. srpna vrátí o několik století zpět do doby třicetileté války. Tehdy se v okolí hradu potulovali vojáci, kteří rabovali, dobývali, vraždili. Kromě řinčení mečů a vůně střelného prachu nebudou ve víkendovém programu chybět ani tanečnice, bubeníci, šermířské potyčky a veselé scénky. Program připravil letohradský spolek Honorata. Program začíná v sobotu i v neděli v 9.30 hodin nástupem účinkujících na nádvoří a končí v 17 hodin. Po celou dobu akce je k dispozici občerstvení v hradní restauraci a přímo na nádvoří ve stánku. V srpnu je hrad Svojanov otevřený od 9 do 18 hodin, a to každý den včetně pondělí.

Pohádka o Červené Karkulce a Krabičková pohádka

Nádvoří zámku v Moravské Třebové bude v neděli od 16 hodin patřit dětem. Zhlédnou dvě pohádky – první klasickou O Červené Karkulce a druhou pohádku Krabičkovou. Červená Karkulka je hrána dvěma maňásky (Karkulka, babička) a maskami (vlk, myslivec), se kterými vystupuje postava Pana Pohádky, který celý příběh vypráví.

Druhá pohádka Krabičková má jednoduchý příběh, ve kterém vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, babice Krabice a drak Krabičák. Pohádka zároveň slouží jako cvičení na výslovnost. Děti jsou přímo spolutvůrci představení. Místo loutek používají herci malované dřevěné krabice. Po představení si děti mohou prohlédnout loutky a samotné zákulisí divadélka.

Hudební prohlídky piaristického chrámu

V chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli se konají každou neděli až do 29. září hudební prohlídky s litomyšlským hudebníkem, skladatelem Petrem Jiříčkem. Unikátní prohlídka začíná v 10.30 hodin varhanním koncertem, na který naváže samotné povídání s Petrem Jiříčkem a pokračovat bude klasická prohlídka chrámu. Návštěvníci se dozví spoustu zajímavostí týkající se nejen kostela, ale také varhan a hudby. Poté průvodce seznámí s expozici Andělé na návrší a na závěr se můžete kochat pohledem na Litomyšl z vyhlídky kostela. Přijďte nasát jedinečnou atmosféru a zhoupnout se na hudební vlně „alá Petr Jiříček“. Milovníci hudby a humoru, kterým vás Petr určitě potěší, prožijí krásné nedělní dopoledne.