KDE: internetová knihkupectví

ZA KOLIK: od 299 Kč

Právě vychází jediná autorizovaná kniha Wima Hofa o převratné metodě, díky které se můžeme naučit využít svůj fyzický i duševní potenciál. Wim Hof, přezdívaný Ledový muž, je známý svými fyzickými kousky, kterými ohromuje celý svět a posouvá hranice vědy. Je schopen strávit téměř dvě hodiny v ledové vodě, běžel naboso maraton napříč pouští bez kapy vody nebo maraton v kraťasech za polárním kruhem, v letním oblečení také vylezl na Mount Everest do výšky 7 000 metrů nad mořem, a to bez kyslíkové bomby, a na jeden nádech uplaval více než 60 metrů pod ledem… To je jen malý výčet jeho rekordů, které jsou pro běžného člověka naprosto nepochopitelné. A co je na tom všem ještě úchvatnější, je fakt, že něčeho takového je schopen každý z nás. Limitováni jsme jen hloubkou své představivosti a silou svého přesvědčení. Pokud jste připraveni objevovat svůj potenciál a překračovat hranice svých fyzických možností, pak je tato kniha přesně pro vás.