Svitavské muzeum nabízí hravou výstavu pro celou rodinu.

| Foto: archiv



Až do 22. září můžete ve svitavském muzeu navštívit velkou výstavu deskových a vzdělávacích her s názvem Pojďme si hrát. Unikátní výstava je vytvořena ve spolupráci s vydavatelstvím moderních společenských her pro děti i dospělé ALBI. Těšit se můžete na hry pro celou rodinu, pro jednotlivce, hry strategické, logické či karetní, historické hry nebo hlavolamy. To vše si budete moci nejen prohlédnout, ale velkou část her i osobně vyzkoušet. Pokud se vám hra zalíbí, tak samozřejmě i zakoupit. Po dobu trvání výstavy je naplánováno několik tematických večerů jako deskoherní kavárna, beseda s tvůrci her či rodinný večer s deskovkami.

Úžasnou předností her je, že umí vtáhnout do děje a pobavit. S námi se tak můžete stát námořníkem, rytířem, princeznou nebo velbloudem. V deskových hrách je ukryt velký vzdělávací potenciál. Avšak stále nejdůležitější je, že hra přináší zábavu, odpočinek a přátele.