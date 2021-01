KDY: kdykoliv

KDE: YouTube

ZA KOLIK: zdrama

Pokud jste nestihli zhlédnout Toulavou kameru o Chrudimi (v neděli 10. ledna na ČT1), můžete se podívat do archívu Regionální televize na pořad Autobusem na výlet, kde se vydali za historií a kulturou do tohoto královského věnného města s černou orlicí ve znaku. Vypravili se nejen za loutkami a Alfonsem Muchou, ale i do zdejších Rekreačních lesů Podhůra se spoustou možností sportovního vyžití. Po cestě minuli Státní zámek Slatiňany či Kočičí Hrádek a skončili na architektonicky zajímavé rozhledně Bára, odkud je vidět třeba až na Ještěd. Zkrátka náramně si to užili. A pokud se chcete podívat také, zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=KZo0jgOwltk