KDY: 21. 1. od 19.00 hodin

KDE: Alternativní klub Tyjátr ve Svitavách

ZA KOLIK: neuvedeno

Máš kapelu, pořádáš koncerty nebo se v hudebním businessu pohybuješ v obou oblastech? Zdá se ti, že je na českém/slovenském hudebním trhu něco, co bys chtěl/a změnit? Chtěl by ses stát profesionálním booking agentem či máš manažerské ambice, ale nevíš, jak na to? Pak je večírek RoadShow 2020 Poopeeku něco pro Tebe.

Program večera:

18:30 otevření a registrace ZDARMA

19:00 představení bookingové platformy

20:00 diskuse s hosty & veřejná debata

21:00 vystoupení kapely Veronika Wildová & Divoko

Akce se zúčastní Mary Blažková (ředitelka kulturních služeb Moravská Třebová) a Veronika Wildová (česká písničkářka a zpěvačka, vystupující se svojí kapelou Divoko).