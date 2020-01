KDY: 8. 1. od 19.00 hodin

KDE: Městské společenské centrum Sokolovna Proseč

ZA KOLIK: od 150 Kč

Jedná se o příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si přejete… Uvádí 3D company ve spolupráci s Agenturou Familie.