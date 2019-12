Zpívání koled v Březové

KDY: 11. 12. od 17.45 hodin

KDE: Bžezová nad Svitavou

ZA KOLIK: neuvedeno

Zpívání koled proběhne na Moravské náměstí.

Koledy rozezní Litomyšl

KDY: 11. 12. od 18.00 hodin

KDE: Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Litomyšl

ZA KOLIK: neuvedeno





Zpěv se uskuteční na schodech v blízkosti ZUŠ Litomyšl.

Vánoční koledy ve Vysokém Mýtě

KDY: 11. 12. od 18.00 hodin

KDE: Náměstí Přemysla Otakara II.

ZA KOLIK: neuvedeno





Na náměstí Přemysla Otakara II. se však v letošním roce nebude jen zpívat, ale bude se také obdarovávat. A to rovnou dvakrát. Rádi bychom totiž splnili vánoční přání klientům vysokomýtského Ledaxu. Proto jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku, kterou právě spustíme při koledování na náměstí. Při něm současně nabídneme dárek pro všechny, kteří chtějí finanční částkou potěšit seniory z Ledaxu. Našim dárkem budou různobarevné vánoční hvězdy, které můžou ideálně dotvořit atmosféru Štědrého dne. A dárkem pro klienty Ledaxu pak peníze, které návštěvníci akce věnují pro někoho dalšího. Tuhle dobročinnou, současně však dobrovolnou, akci jsme spojili se společným vystoupením zpěváků na náměstí, takže i proto jsme ji nazvali Koledy splněných přání. Rádi bychom současně v tomto roce odstartovali něco, co by se v dalších letech mohlo stát již samozřejmou součástí předvánočního času. Koledy by tak plnily přání i jiným jednotlivcům a organizacím. Ve středu 11. prosince určitě budou zaměstnanci Turistického informačního centra, potažmo obecně prospěšné společnosti Vysokomýtská kulturní, obdarovávat. A určitě by byli velmi rádi, kdyby se k nim přidal co největší počet lidí, kteří do centra města dorazí.