KDY: 27. 1. od 18.00 hodin

KDE: Smetanovo náměstí Litomyšl - č. p. 31

ZA KOLIK: od 180 Kč

Jaký bude rok 2020 z pohledu numerologie. Co nám rok přinese globálně? A co tento rok přinese právě vám? Je to rok, kdy se budeme především učit. Přednáška Ing. Pavla Poloka a Ing. Elišky Bečkové.