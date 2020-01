KDY: 20. 1. od 18.00 hodin

KDE: Městské muzeum a galerie ve Svitavách

ZA KOLIK: neuvedeno

Velmi zajímavá beseda Zrození svitavského betléma bude s restaurátorem, betlémářem a řezbářem Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem. Bude to on, kdo popovídá o postupném restaurování mechanik, stavění a rozpohybování 15 metrů dlouhého betléma svitavských řezbářů z let 1826-1940. Betlém postupně roste v přízemí muzea před očima veřejnosti.