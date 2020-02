KDY: 13. 2. od 17.00 hodin

KDE: Městská knihovna Bystré

ZA KOLIK: 20 Kč

Kniha vyšla a byla – několika málo slovy – představena v červnu minulého roku, v předvečer oslav 670. výročí první doložené písemné zmínky o Bystrém. Možná jste se jejího představení zúčastnili, koupili si ji a přečetli, možná vás zajímá, proč ji napsali zrovna Velešíkovi, kde přišli na to či ono, proč to či ono napsali tak, jak to napsali, proč v knize to či ono naopak chybí, možná jste se k ní ještě nedostali. Na všechna tato možná je jedno určitě, a to, že se vám na besedě určitě dostane nových informací, odpovědí na vaše otázky a důvodů proč si knihu přečíst či nepřečíst. Beseda proběhne v Komunitním sále MFD. Začátek v 17 hod.