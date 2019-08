Zažijte Bohemian Rhapsody v Litomyšli.

bohemian rhapsody | Foto: web

Queenie míří pod širé nebe do Litomyšle. Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a nejúspěšnější v České republice Queen tribute band vystoupí v rámci letního turné na zámku Litomyšl. Zažijte Bohemian Rhapsody naživo. Precizní ztvárnění písní legendy světového rocku v původních aranžích a tóninách, technická dokonalost a perfekcionismus. To jsou Queenie se zpěvákem Michaelem Kluchem. Queenie si zakládají na přesném a autentickém pojetí písní Queen, a to ve špičkové kvalitě v dobových kostýmech. Definují žánr, v němž se hudebně realizují, jako koncertní divadlo. Všechny písně jsou hrány živě v původních tóninách a na autentické nástroje.