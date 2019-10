KDY: 7. 9. - 3. 11. 2019

KDE: Hrad Svojanov

ZA KOLIK: od 80 Kč

Výletníci, kteří navštíví hrad Svojanov, nemusí jezdit až do Prahy, aby spatřili čas od času vystavené korunovační klenoty českých králů. Mistrovské repliky z dílny světoznámého šperkaře Jiřího Urbana si mohou zblízka prohlédnout na hradě Svojanov, a to bez dlouhého čekání ve frontách. Výstava „České korunovační klenoty na dosah“ je doplněna zajímavostmi z mnohasetleté historie českého pokladu. Projekt připomená také našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Období středověku doplňují kopie zbraní, repliky oděvů a obuvi, mince, miniatury a 3D modely. Unikátní výstava je v nově zrekonstruovaných výstavních sálech svojanovského předhradí k vidění pouze do 3. listopadu 2019.