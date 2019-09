Klub českých turistů, odbor Svitavy pořádá dne 28.9.2019 poznávací zájezd do Polska Za perlami Dolního Slezska - zámek Książ a město Świdnica. Odjezd z autobusového nádraží ve Svitavách v 5:00, návrat cca ve 23:30. Program: Cesta autobusem ze Svitav do Dolního Slezska k zámku Książ, který je po Malborku a krakovském Wawelu třetím největším zámkem v Polsku. Individuální prohlídka zámku, teras a skleníku. Popřípadě si lze místo prohlídky zámku projít za 2 hodiny 5 km okruh přírodní rezervací. Značené cesty vedou kolem skalnatého ostrohu zámku Książ a kolem řeky Pełcznica až k romantické umělé zřícenině hradu Stary Książ. Odpoledne přejezd autobusem do města Świdnica. Říká se jí „malý Krakov“, historický střed města patří k nejcennějším památkovým komplexům Polska. Památky města spojuje tzv. Knížecí turistická trasa, která je tvořena rozcestníky a ukazateli umístěnými v městské dlažbě (dokonce i v češtině). Měří 4 km, absolvování trvá 3 - 4 hod. Společně navštívíme: Kostel Míru (Kościół Pokoju), zapsaný v roce 2001 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavní náměstí Rynek s architektonicky zajímavými domy a budovou radnice. Výtahem se dostaneme na vyhlídku Radniční věže - z výšky 43 m je krásný výhled na celé staré město, včetně okolních hor s mytickým vrcholem Sleza (718 m.n.m.). Katedrálu sv. Stanislava a sv. Václava se 103 m vysokou věží (nejvyšší věž ve Slezsku, a pátá nejvyšší v Polsku). Navečer individuální volno, poté cesta autobusem do Svitav s příjezdem do půlnoci. Cena zájezdu pro členy KČT 350 Kč, ostatní zájemci 400 Kč.