Úryvek z písně Katy Perry, náročné gastronomické výzvy a pořádnou kuchařskou show nabízí v pořadí už čtvrtá série pořadu MasterChef Česko. Aktuálně každou středu usedají diváci k televizním obrazovkám, aby mohli sledovat toto klání amatérských kuchařů a kochat se jejich až uměleckými výtvory.

Lucie Čižmárová

Je jí 24 let a žije v Liberci.

Aktuálně se věnuje svému cateringu, „Luciz Catering“.

Byla nejmladší účastnicí 4. řady MasterChef Česko.

Do soutěže ji přihlásil přítel, probojovala se do TOP 16.

Mezi její zájmy patří hlavně vaření a cestování.

Jednou z účastnic, která se probojovala i do TOP 16, byla Lucie Čižmárová z Liberce. Ta se věnuje vaření odmalička a postupně se v ní probudila kuchařská vášeň. Do soutěže ji přihlásil přítel, díky čemuž si mohla splnit jeden ze svých snů.

Lucie se soustředí na moderní gastronomii, přičemž všechna jídla připravuje s promyšleným designem a chuťově vyladěné do posledního detailu. „Jsem detailistka, a proto každé, mnou udělané jídlo, prostě musí vypadat skvěle do poslední drobnosti,“ řekla talentovaná účastnice soutěže v exkluzivním rozhovoru pro Týdeník Liberecko.

Lucie, můžete prosím přiblížit svou cestu k vaření? Stojí za tím nějaký příběh? A od kolika let se této činnosti věnujete?

Když mi bylo zhruba šest let, tak jsem podnikla první pokusy o vaření. Ale už odmalička jsem mamince, babičce i prababičce, když vařily, koukala pod ruce a snažila se něco pochytit. Většinou šlo o to, kam jsem v kuchyni dosáhla. Nechyběly dorty z lentilek s příchutí plastelíny a ozdoby byly kytičky z květináče. (smích)

Pamatujete si na první opravdové uvařené jídlo?

Pokud mě paměť neklame, byl to moravský vrabec. Ten se také stal shodou okolností mým nejoblíbenějším jídlem z české kuchyně.

Odkud čerpáte inspiraci na recepty?

Největším zdrojem inspirace pro mě jsou jednoznačně cesty do cizích zemí. Díky cestování a návštěvě zahraničí člověk pokaždé narazí na nové chutě a postupy a získá nové gastronomické zážitky.

Držíte se striktně návodu uvedeného v receptu, nebo naopak popouštíte uzdu fantazie a recepty si upravujete podle svého?

Většinou vařím od oka a hlavně podle chuti. Myslím si, že dobrý kuchař by měl umět uvařit ze surovin, které jsou mu dostupné. Proto nejraději vařím „technikou“ co dům dal. Jsem kuchař samouk, a to mě na tom i baví. Výjimku představují staročeská jídla, která se opravdu snažím vařit klasicky podle receptů našich babiček. To je sázka na jistotu.

Co nejraději vaříte? A na čem si ráda pochutnáte?

Ráda zkouším nové věci, díky čemuž se učím za pochodu. Ničemu se nevyhýbám. Primárně jde o to, aby každá surovina byla čerstvá a kvalitní. Pak už je samotné vaření jen zábava. Ráda si dám dobře upravené maso, ale nevyhýbám se ani vegetariánským či veganským dobrotám.

K jaké kuchyni máte nejblíž? Jaká vás nejvíce oslovila?

Nepreferuji striktně gastronomii jednoho státu či kultury. Naopak je ráda totiž kombinuji a z každé si vezmu to, co na ní miluji. Ale kdybych si musela opravdu vybrat jen jednu, tak by to rozhodně byla mexická kuchyně.

Máte nějaký kuchařský vzor ať už z Česka či ze světa?

Mým největším vzorem je rozhodně britský šéfkuchař a televizní osobnost Gordon Ramsay, který získal celkem 16 michelinských hvězd. Při návštěvě jeho restaurace v Las Vegas jsem byla naprosto ohromená. Zdroj: Archiv Lucie Čižmárové

S jakou surovinou nejraději pracujete?

Nepohrdnu žádnou fresh surovinou, která si zaslouží individuální přístup. I když taková obyčejná cibule a česnek mají v kuchyni také jedno z nejdůležitějších míst.

Někteří se věnují jenom vaření, další zase naopak rádi pečou sladké. Co převažuje u vás?

Vždy jsem dávala přednost vaření před pečením. Na druhou stranu v cukrařině máte větší prostor ke kreativitě. Můžete vykouzlit skvělou chuť, tak i styling lahodící oku. Každé jídlo musí báječně vypadat i výborně chutnat. V poslední době ale u mě vítězí sladké dobroty. (smích)

Jaké plány máte do blízké budoucnosti?

Věnuji se teď naplno svému cateringu, Luciz Catering. Pro své klienty v Liberci s láskou a nadšením připravuji originální slané a sladké dobroty pro jakoukoliv příležitost. Myslím si, že k výjimečné příležitosti se přesně hodí speciální gastronomický zážitek dotažený do posledního detailu. Nabízím ale také pohoštění pro alergiky, dietáře i domácí mazlíčky. Servíruji kromě jídla i zkušenosti a nápady. Dokáži s klientem sestavit menu pro jeho bistro, kavárnu či restauraci s možností následné propagace.

Čeho byste ráda v této oblasti dosáhla? Máte nějaké přání, které byste si chtěla splnit?

Ráda bych svou vášeň k vaření a nabyté zkušenosti zužitkovala ve vlastním bistru či restauraci. Spojila příjemné s užitečným. V hlavě se mi líhne spoustu projektů a nápadů, které se budu snažit postupně zrealizovat.

Proč jste se vlastně rozhodla přihlásit do soutěže MasterChef?

Do čtvrté řady této soutěže pro amatérské kuchaře mě přihlásil můj přítel, který věděl, že ve skrytu duše bych si něco takového chtěla vyzkoušet. Sama bych se k tomuto kroku ale neodhodlala a jsem mu vděčná, že jsem si to mohla díky němu vyzkoušet. Rozhodně své účasti nelituji.

V čem vidíte největší přínos soutěže?

Získala jsem nové přátelé, spojuje nás láska k vaření. Zároveň jsem si potvrdila, že se za své vaření nemusím stydět a že jsem dokázala obstát ve velké konkurenci. Celá soutěž byla jízda a mohla jsem odejít se vztyčenou hlavou.

Posunula jste se dál díky účasti v této show?

Určitě! Soutěž mi ukázala směr, kterým bych se chtěla vydat. A ještě prohloubila moji vášeň k jídlu a vaření.

Jestli se nepletu, pohybovala jste se v oblasti modelingu. Řada lidí by mohla říci, že se modeling a gastronomie vylučují. Jak to vnímáte vy?

Myslím si, že modeling a gastronomie k sobě neodmyslitelně patří. Správná strava vede ke zdravému tělu, a to v modelingu potřebujete. Když k tomu všemu ještě skvěle chutná, je to perfektní bonus. Najdou se ale i dny, kdy si zkrátka chcete dopřát, a to se nevyhýbá ani modelkám.

Měla jste dobře našlápnuto. Proč jste se této činnosti nevěnovala dál? Není to škoda?

Upřímně musím říct, že jsem si na tuto profesní dráhu moc nevěřila a chtěla jsem se hlavně rozvíjet i v dalších oblastech, nejen v modelingu. Bohužel den má jen dvacet čtyři hodin a gastronomie mě pohltila natolik, že jsem musela některé aktivity omezit. A modeling byl mezi nimi.

Show MasterChef je celosvětově nejúspěšnější kuchařská show, která vznikla ve Velké Británii a s vynikajícími výsledky se vysílá ve více než stovce zemí. Pořad přináší kombinaci mimořádných kuchařských výkonů, emocí i příběhů amatérských kuchařů, kteří před sebou mají trnitou cestu za titulem MasterChef, finanční výhrou půl milionu korun. V České republice běží na televizi Nova aktuálně čtvrtá řada. Role porotců se opět chopili michelinský kuchař Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt. Do finálové TOP 16 se probojovali Jitka Minková, Josef Nemrava, Roman Staša, Iva Sarauerová, Viktorie Hrázdílková, Pavlína Lubojatzky, Eva Tomečková, Chili, Pavel Švec, Pavel Berky, Lucie Čižmárová, Omar Ben Hassen, Zdeněk Rajniš, Vladimír Písařík, Václav Štursa, Kamila Švarcová.