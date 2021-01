První zkušenosti s divadelním herectvím nabral Miloš Kopecký v recitačním souboru TVAR. Až do roku 1944, kdy mu přišlo předvolání k nástupu do pracovního tábora v Bystřici na Benešovsku, tam zaháněl své chmury. Nacisté mu během okupace deportovali matku do koncentračního tábora v Osvětimi, přičemž i jeho měl potkat stejný úděl. Otec Vladimír, aby si uchoval svou kožešnickou živnost, se dal mimochodem se svojí manželkou Martou, hercovou matkou židovského původu, rozvést.

Po skončení války a návratu do Prahy zakotvil Miloš Kopecký v divadle Větrník. Nejprve jako obsluhovač gramofonu, posléze se dostal i na jeviště. Debutem pro něj byla hra Smrt Tarelkinova. Díky svým výkonům si ve Větrníku vydobyl pevnou pozici v hereckém souboru. Po jeho zániku přešel do Divadla satiry, které založili bratři Lipští, Oldřich a Lubomír. Přes několik dalších angažmá doputoval až do Divadla ABC, kde se setkal se svým idolem z mládí – Janem Werichem.

Do filmu byl obsazován již krátce po válce, v drtivé většině případů však šlo o malé role. První výraznější příležitosti přišly v roce 1952 a 1954, kdy si zahrál v divácky oblíbených pohádkách Pyšná princezna a Byl jednou jeden král. Následně zazářil v úloze feldkuráta Katze v Osudech dobrého vojáka Švejka (1956).

V šedesátých letech natočil snímky jako Baron Prášil či Limonádový Joe aneb Koňská opera. Další velké role a skvělé filmy na sebe nenechaly dlouho čekat – stačí zmínit snímky Bílá paní (1965), televizní film Sedm žen Alfonse Karáska (1967). V devětašedesátém roce si výborně notoval s Pavlem Landovským ve filmu Já, truchlivý bůh (1969).

Popularita také díky seriálu

Patrně největší popularitu sklízel ve druhé polovině 70. let, a to především díky účinkování v nesmrtelném televizním seriálu Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města. Úspěch u diváků slavily i tituly jako Svatby pana Voka (1970), Noc na Karlštejně (1973), Jak utopit doktora Mráčka (1974) či Zítra to roztočíme, drahoušku (1976). Do trochu opačné situace jej pak dostal v polovině 80. let pořad Československé televize o emigrantech, který moderoval.

Kopecký nezahálel ani v divadle. Poté, co spolu s Janem Werichem opustili Divadlo ABC, přijal v roce 1964 nabídku karlínského hudebního divadla. Ani tam však nezůstal příliš dlouho, ještě před rokem 1968, hlavně z obavy, že si jej diváci jednou provždy zaškatulkují jako herce-komika, přešel do Divadla na Vinohradech, kde až do sametové revoluce ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí (například Harpagona v Molièrově Lakomci, Sartoria v Domech pana Sartoria od G. B. Shawa, Šalomova v Letních hostech, Richarda III. v Shakespearově dramatu).

Po roce 1989 se herci zdravotně výrazně přitížilo – trpěl maniodepresivní psychózou. Opustil vinohradské divadlo a téměř úplně omezil své působení v televizi. Posledními jeho rolemi byly epizodní postavy ve snímcích Andělské oči a Učitel tance. Rok poté zemřel.

Kopecký byl mimochodem i dvorním rádcem Milanu Heinovi při zakládání jeho Divadla Ungelt. „Řekl mi, že musím do divadla dostat ty nejlepší herce a najít pro ně ty nejlepší role. Pomohl mi i tím, když mi poradil, abych věci, které mě zraňují, na sebe říkal sám. Tím prý vyrazím nepřátelům z ruky zbraň. Od té doby klidně vtipkuji na téma své homosexuality a svého židovství,“ uvedl Milan Hein, jenž se s Kopeckým sblížil při natáčení televizního triptychu Co za to stálo…

Miloš Kopecký



* Narodil se 22. srpna 1922 v Praze Vladimíru Kopeckému a Martě Grimmové. Zemřel 16. února 1996 v Praze.



* Byl známý svou averzí k žárlivosti, svými milenkami se netajil ani před svou zákonnou manželkou.



* Poprvé se oženil v roce 1945 se Stellou Zázvorkovou, se kterou měl dceru Janu. Další manželkou byla Kateřina Soukupová (řidička tramvaje) a následovalo sedm let života u Mileny Le Breux a románek s Věrou Chytilovou. Třetí manželkou byla Jana Lichtenbergová. S poslední manželkou Janou Křečkovou zůstal až do své smrti.



* Vedle herectví našel zalíbení také v hraní šachů a psaní dopisů. Zajímal se i o politiku a filozofii.



* Bývá označován za oduševnělého inteligentního člověka, vynikajícího herce, který byl skutečným elegánem a bohémem.



* Svůj hlas propůjčil několika postavám v rozhlasových inscenacích, namlouval i audioknihy. Svůj život shrnul v autobiografické knize Já.