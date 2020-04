„Před dvěma týdny jsme spolu s mým tříletým synem Jamesonem vykazovali příznaky nemoci covid-19. Naštěstí měl náš lékař přístup k testům a mně vyšel test pozitivně,“ napsala zpěvačka na instagramu.

„Má rodina se tou dobou už uchýlila domů a z domu jsme nevycházeli po dobu dvou týnů, jak nám nařídil doktor. Před pár dny jsme test podstoupili znovu a bohudík vyšel negativně,“ dodala Pink v příspěvku pod společnou fotografií se synem.

Vyzvala také, aby bylo testování na koronavirus prováděno zdarma a bylo dostupnější. Podle ní je „výsměch a selhání naší vlády, že neučinila testování dostupnějším“.

Peníze pomáhají

Zpěvačka známá svými hity What About Us, Just Give Me A Reason či Just Like A Pill rovněž oznámila, že boj s koronavirem podpoří částkou milion dolarů (25,7 milionu korun).

Není to poprvé, kdy se zpěvačka rozhodla přispět ze svého v době krize. Začátkem ledna slíbila dát částku půl milionu dolarů (téměř 11,4 milionu korun) na pomoc s likvidací tragických lesních požárů, které zpustošily části Austrálie.