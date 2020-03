Národní festival Smetanova Litomyšl zahájí první březnovou středu předprodej vstupenek. Ovšem už ve středu 26. února v 10 hodin začne prodej vstupenkových balíčků. Ty obsahují vstupenku na tři pořady ve třech dnech, vždy na stejné místo v hledišti. Nabízeny budou čtyři balíčky a v prodeji zůstanou až do 3. března.

Ilustrační foto. | Foto: František Renza

První vstupenkový balíček obsahuje operu Robert ďábel Giacoma Meyerbeera, se kterou 12. června do Litomyšle přijede Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Dalším titulem je 13. června půvabná Rusalka Antonína Dvořáka v režii Radovana Lipuse. Jako třetí je do balíčku zařazen balet Tři mušketýři Jana Kučery, a to 14. června.