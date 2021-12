Termín vycházející z legislativy Evropské unie znamená přísnější požadavky na obálku budov, tedy konstrukce, jež je oddělují od vnějšího prostředí. Domy musí mít regulovatelné vytápění, větrání a osvětlení i účinné pokrytí spotřeby energie, jež má být částečně zásobována z obnovitelných zdrojů. Stavitelé veřejných budov se těmto pravidlům musejí přizpůsobovat už od roku 2016, o tři roky později se takto musely stavět všechny budovy s plochou nad 1500 metrů čtverečních a od letoška i nejmenší rodinné domy.

Od roku 2022 bude třeba u administrativních budov lépe nakombinovat obnovitelné zdroje, inteligentní řízení budovy a LED osvětlení. U nových bytových domů bude potřeba využít kombinace chytře řízené vzduchotechniky s LED osvětlením nebo s obnovitelným zdrojem, tedy fotovoltaikou nebo tepelným čerpadlem.

Stavebníky u rodinných domů bude asi zajímat, že nové domy budou potřebovat lepší okna. Namísto těch s dvojitými skly bude třeba instalovat trojitá, anebo navýšit tloušťku tepelných izolací obálky budovy o 30 milimetrů.

Vzrůst by měla role architekta. „Nově může ovlivnit plnění požadavků tím, jak navrhne tvar a orientaci domu a jak jej vyřeší dispozičně,“ uvedl specialista na energetiku Michal Čejka.

Podle Šárky Tomanové z organizace Šance pro budovy, která se energetickým stavebnictvím zabývá, se novostavby prodraží o jedno až dvě procenta. Přínosem by ale měla být úspora na energiích. „U běžného dvoupodlažního rodinného domu se budou vícenáklady nejčastěji pohybovat mezi 50 a 80 tisíci korunami,“ uvedla Tomanová.

Energetická efektivita nových domů

Se šikovným architektem a energetikem ale podle Tomanové lze tyto náklady stáhnout na 30 tisíc korun. „To je částka, kterou lze za roka až dva uspořit na energiích právě díky lepšímu návrhu,“ míní. Již dnes přitom přísnější požadavky na energetickou náročnost splňuje řada nově stavěných domů, v loňském roce to byla plná pětina novostaveb.

Větší důraz stavebníků na úsporu energií potvrzují statistici. „Z dlouhodobého hlediska počet úspornějších staveb roste,“ uvedl Silvie Lukavcová z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Převážná většina nově postavených rodinných domů podle ní spoléhá na vlastní zdroje vytápění, tedy centrální domovní anebo lokální vytápění v bytě. Do nejšetrnější kategorie z hlediska energetické náročnosti již letos připadalo téměř devět procent nových domů.

Velcí developeři tvrdí, že je pro ně energetická efektivita nových domů samozřejmostí. „Necháváme si zpracovat energetický štítek již v koncepčním návrhu, abychom měli jistotu, že parametry splníme,“ uvedla mluvčí skupiny Trigema Petra Martínková. „Budovy průběžně optimalizujeme již od studie, a to jak architektonicky, tak energeticky, aby splňovaly to, co mají,“ potvrdil mluvčí společnosti FINEP David Jirušek.

Klienti si podle něj sice musí kvůli dražším vstupům a technologiím připlatit, výhodou ale budou následné úspory. „Jde ale o velmi individuální záležitost protože spotřeba domácnosti se zásadně odvíjí od způsobu jejího užívání,“ dodal Jirušek.

Energetické úspory u novostaveb



- nová pravidla budou platit od 1. ledna 2022



- nejvíce se dotknou členitých nebo nevhodně orientovaných budov



- rodinné domy by měly mít buď okna s trojitými skly, nebo u dvojitých navýšit tloušťku tepelných izolací obálky budovy o 30 milimetrů



- každý dům by měl mít zakomponovanou moderní úspornou technologii (solární panely, tepelné čerpadlo)



- vhodná je rekuperace (řízené větrání domu)



- na zateplení se místo polystyrenu doporučuje silná minerální vata



Zdroj: tzb.info