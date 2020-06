„Znamenalo to, že z ničeho nic přijdete o veškeré příjmy, ale většina nákladů zůstává a hlavně nevíte, co se vlastně bude dít dál,“ vrací se k náhlému zavření ubytovacích zařízení šumavský hoteliér. Ani během uzavření provozu nechtěli marnit čas,a tak dělali práce a údržby, kdy se uklízelo, malovalo a připravovalo vše na opětovné otevření. Společně se zaměstnanci zkrátka hledali náplň práce pro tuto složitou dobu.

„Vážím si toho, že nikdoz nich neměl problém vyměnit vařečku nebo číšnickou zástěru za štětec na malování. Ze zaměstnanců jsme nikoho nepropustili a naopak nové kolegy hledáme. Novinky chystáme neustále během celého roku, nyní například připravujme pohádkovou výstavu soch v naší Botanické zahradě a spoustu dalšího,“ říká Petr Zamiška.

Na další dny a letní sezonu už se opět dívá optimisticky. Věří, že díky všeobecnému strachu a velké opatrnosti lidí bude návštěvnost horských oblastí v Česku extrémně vysoká. „Cizinci k nám do Prášil samozřejmě vždy jezdili, ale nikdy netvořili významnou část našich příjmů, jako je to třeba v Praze nebo Českém Krumlově. Tohle je naše velké plus v této nelehké době,“ přemítá hoteliér nad dalším vývojem podnikání v cestovním ruchu na Šumavě.

Uvědomuje si ale, že situace ani teď nebude jednoduchá. Vše je podle něj tak trochu naruby třeba v tom, že v hospodách se musí dodržovat odstupy stolů minimálně 1,5 metrů. Tím, že byli nuceni přistoupit na tato opatření, totiž museli vyřadit několik stolů a tím pádem přichází i nadále o část hostů, kteří by přinesli do provozu svoje peníze.

Zvýšená hygiena

Zdroj: Deník„Samozřejmě dbáme na zvýšenou hygienu, na kterou jsme dbali i předtím, akorát teď se vzduchem vznáší mezi vůní svíčkové i pravidelně stříkaná dezinfekce,“ podotýká s úsměvem Petr Zamiška a doplňuje, že pro podnikatele v cestovním ruchu není tento rok celkově dobrý.

„Zima byla se slabými podmínkami na běžky. Pak ji vystřídal koronavir a teď budeme doufat, že nás nezklame počasí v létě a aspoň trochu se “zahojíme“. Na Šumavě, konkrétně v Prášilech, je totiž pořád co poznávat a každý si u nás najde to své,“ dodává hoteliér.

Závěrem ještě zdůrazňuje, že u nich v Prášilském ráji mohou turisté navštívit skvělou restauraci a cukrárnu, botanickou zahradu, uvidí americké bizony nebo si mohou žít ve skvěle vybaveném venkovním sportovním areálu a lanovém parku