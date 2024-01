Majitelé domu ve Svitavách vysypali žhavý popel z kamen do hořlavé nádoby u dřevěného přístřešku, následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Dřevník shořel, byl poškozeno obložení samotného domu a vniveč je řada dalších movitých věcí.

Shořelý dřevník ve Svitavách | Foto: HZS PK

"Každý rok to opakujeme, přesto se ještě najdou lidé, kteří to udělají. Bohužel opět jsme vyjížděli k požáru přístřešku, který se ve Svitavách vznítil po umístění žhavého popela do hořlavé nádoby," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Shořelý dřevník ve SvitaváchZdroj: HZS PK

Od žhavého popela shořel dřevník a došlo k poškození obložení domu, oděvů, elektrické sekačky, inline bruslí a čtyř kusů plastových popelnic. Majitelé se snažili uhasit plameny pomoci kbelíku s vodou. Hasiči následně požár zlikvidovali a zkontrolovali ohniska pomocí termokamery. Dále hasiči ochladili okolní konstrukce. Škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.

"Stále a dnes opět upozorňujeme, dávejte bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout, a to i několik dní a pak uložte do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot. Vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, ty se totiž mohou pak žárem zdeformovat," dodala Horáková.

