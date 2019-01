Polička - Výbuchy v Poličských strojírnách vyděsily zaměstnance podniku, kteří událost popisují jako jednu velkou hrůzu, ale i obyvatele Poličky. O otřesech hovoří i lidé, kteří bydlí na druhém konci města. Výbuchy však byly slyšet až v Rohozné, Radiměři nebo Pomezí.

Záchranáři na místě výbuchu v Poličských strojírnách. | Foto: ZZS Královéhoradeckého + Pardubického kraje

„Slyšel jsem výbuch až doma. Ale z muničky bývá slyšet často, když něco odpalují, takže nás to tolik nepřekvapilo," řekl Tomáš Hořínek z Poličky. Zajímavá je reakce ženy, která je na výbuchy a střelbu zvyklá. „Tak v Poličce nám to bouchá víc než v Sýrii na frontě s ISIS! Párkrát se mi otřásla podlaha pod nohama až v centru města, které je dva kilometry od Poličských strojíren v Bořinách," napsala na Facebook Markéta Kutilová, která jezdí jako reportérka do Sýrie a zemí třetího světa.



Jaká je první myšlenka člověka, který bydlí v Poličce a po příjezdu z práce vidí sanity, hasičské vozy, slyší sirény a nad hlavou mu krouží vrtulník? „Okamžitě mě napadne, že se něco děje v Bořinách. Je to podvědomé, když člověk bydlí v Poličce zvláště v části blízko tomuto místu. Bydlení v této části města však rozhodně neznamená pocit permanentního ohrožení," sdělila Lenka Kunčíková.

Další informace a řadu fotogalerii a videí z místa neštěstí najdete ZDE



Stejně jako ostatní obyvatelé získává zprávy z médií, ale také od známých a kamarádů. Pár hodin po tragické události očekává pozitivní zprávy o těžce zraněných. „Chtěla bych také vědět, zda někdo sdělí obyvatelům co se stalo a zda se dají zlepšit opatření, aby k tomu už nedocházelo," dodal obyvatelka Poličky.



Nejhorší pocity zažívají ti, kteří v době výbuchu pracovali přímo v továrně. "Nikdy jsem nic takového nezažil. Pracoval jsem zrovna ve vedlejší hale, když se ozvaly první výbuchy, létalo sklo a železa. To si nikdo neumí ani představit, měli jsme strach a byli jsme rádi, že jsme se dostali pryč," říká muž, který v době výbuchu byl v sousední hale. Pryč z areálu se naštěstí dostal v pořádku a bez zranění. Takové štěstí už neměli další jeho kolegové. "Jedna žena tam přišla o prsty a je hodně popálená obličeji, kolega má prý prasklou lebku. Hlavně, aby byli všichni v pořádku," dodává muž.

Výbuchy byly slyšet i v Pomezí, které je na druhé straně Poličky. "Rány byly slyšet dopoledne a pak jedna obzvláště silná před polednem. Letěla jsem k malé dceři, myslela jsem, že padá strop. U syna ve škole zaznamenali tak silné otřesy, že tam spadla i nějaká omítka," řekla Marie Mitášová z Pomezí u Poličky.

(ik, pš)