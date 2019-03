Silný vítr se nevyhnul v noci ani svitavskému okresu. Hasiči vyjížděli až do rána k desítkám stromům, které spadly na silnice nebo do drátů elektrického vedení. Jen od půlnoci měli v okrese čtyřicítku zásahů, podobný počet předtím od zhruab 20. hodiny.

Stála dokonce i silnice na Vendolském kopci na I/34, když se tam večer porouchala trafostanice. Blesk uhodil i do rozvaděče v Moravské Třebové, ten začal hořet.

v Gruně narazil do spadlého stromu osobní auto, nikomu se naštěstí nic nestalo.



V Moravské Třebové strom kolem jedné hodiny v noci spadl na lékárnu a zablokoval vjezd do nemocnice. V Janově silný vítr převrátil vlek, na kterém byl naložený bazén. V Dolním újezdu spadl nad ránem strom do elektrického vedení.



Kvůli popadaným stromů nejezdily také vlaky na trati mezi Poličkou a Pardubicemi. Vlak nabral zpoždění skoro 100 minut.



Mnoho obyvatel je bez elektřiny. Energetici vyhlásili o půlnoci v celém kraji kalamitní stav, podobně postižené je však celé Česko. Do rána se podařilo části odběratelů už dodávky elektřiny obnovit. "Intenzivně pracujeme na obnovení dodávky do postižených lokalit. V případě nahlášení poruch prosím použijte bezplatnou distribuční linku 800 850 860," uvedla mluvčí východočeských energetiků Šárka Lapáčková Beránková.

Nad ránem vítr slábnul, výstraha ale trvá až do deváté hodiny.