„Na místo bylo vysláno deset jednotek hasičů. Vypnut byl přívod elektrického proudu. Na místo byla povolána i výšková technika. Hasiči z hořícího domu postupně vynášeli majetek. Termo kamerou byla zjišťována ohniska požáru,“ sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Plameny hasiči dostali pod kontrolu v 23.30 hodin. Ve 3.29 hodin byl požár zcela zlikvidován. Na místo dorazila v pátek vyšetřovatelka hasičů.

Po ohledání místa požáru je příčina jasná - ukládání popela do plastové popelnice. „Škoda byla předběžně vyčíslena na jeden milion korun. Uchránit se podařilo majetek ve stejné výši. Plameny poničily zejména stodolu a část obytného domu,“ dodala Vendula Horáková a upozorňuje, že žhavý popel není možné sypat do klasického plastového kontejneru, ani jiné plastové nádoby. Popel dokáže způsobit požár i po 24 hodinách od vysypání do plastové nádoby.