Letecky musela být transportována do nemocnice na popáleninové centrum teprve dvaadvacetiletá dívka, když přikládala do kamen a z nich náhle vyšlehly plameny. K vyšlehnutí plamene došlo v kotelně rodinného domu v Útěchově na Svitavsku. „Dívka přikládala do kamen a prudce otevřela víko kamen a vyšlehly plameny, které ji popálily na obličeji a krku,“ sdělil vyšetřovatel hasičů Ivo Dvořák ze stanice ve Svitavách.