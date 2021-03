Hasiči během víkendu zasahovali u dvou požárů chatek.

Foto: Hasiči Budislav

V sobotu po poledni vyjížděli do Mladočova, kde hořela stará opuštěná chata. Šťastný konec měl i požár chaty ve Svitavách, který způsobil špatný prostup kouřovodu od kamen do komína skrz dřevěnou stěnu. Majitel se podruhé narodil. K požáru vyjížděly v neděli ráno čtyři jednotky hasičů. „Hasiči na místě zjistili, že hoří stěna poblíž kamen. Požár během chvíle zlikvidovali. Pravděpodobně se jednalo o špatný prostup kouřovodu od kamen do komína skrz dřevěnou stěnu chaty. Uvnitř spal majitel chaty, kterého naštěstí vzbudilo praskání dřeva. Muž je v pořádku,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Škoda byla předběžně vyčíslena na pět tisíc korun.