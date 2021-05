Silnější vítr rozšířil v úterý odpoledne plameny z ohniště po pálení klestí v Rohozné. Jednalo se o hrabanku a klestí. Hasičům se podařilo zabránit rozšíření plamenů na další porost. V okrese Svitavy se jedná od počátku dubna již o třetí požár porostu. Vyšetřovatelé u všech případu udělili pokutu za nedbalost.

Hasiči v Pardubicích likvidovali v úterý odpoledne také požár staré trávy a roští v Dražkovicích. Tady se plameny rozšířily na plochu o rozměrech asi 40 x 60 m. Požár se dle slov velitele zásahu rozšířil z ohniště, na kterém byla pálena hromada větví.

Příčinou je tak s největší pravděpodobností nedbalost při spalování hořlavých látek. „A opět to byl vítr, který dopomohl k šíření požáru. V roce 2020 hořela tráva na úplně stejném místě,“ říká vyšetřovatel hasičů por. Aleš Janda, z HZS Pardubického kraje. Od počátku dubna evidujeme v okrese Pardubice již druhý požár porostu. V celém kraji od počátku dubna je to již 13 požárů.

Vyšetřovatel hasičů může uložit blokovou pokutu na místě události až do výše 10 tisíc korun. Ve správním řízení pro fyzickou osobu se může pokuta vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Tak na to myslete a při případném pálení si připravte dostatečné množství hasících prostředků.