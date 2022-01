I v Rohozné zřejmě stojí za požárem žhavý popel v plastové popelnici.

"Plastová popelnice byla umístěna na chodbě dvojdomku se společným vchodem. Uvnitř objektu byly v době požáru tři osoby. Muži, který do popelnice žhavý popel vysypal, pomohly z domu přítomné dvě osoby. Všichni se z domu dostali i přes silné zakouření na chodbě. Jedna osoba skončila v nemocnici, protože se nadýchala jedovatých zplodin," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Popel v plastové popelnici způsobil i požár domu v Hlavečníku na Přeloučsku:

