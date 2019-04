Velitel zásahu nechal zřídit čerpací stanoviště. Voda byla čerpána z nedalekého rybníka. Velitel zásahu rozdělil místo na dva úseky. Na všech proudech, které byly nasazeny na likvidaci požáru, hasiči použili smáčedlo, díky němuž byl zásah efektivnější.

"Přiměšováním smáčedla do vody při hasebním zákroku je dosahováno vyšší efektivity hašení díky zvýšené smáčivosti vody, lepšímu pronikání vody do hloubky hořícího materiálu a vyššímu chladícímu efektu. To vede ke zkrácení doby hašení a zabránění dalšímu rozvoji hoření. V 15.35 hodin se podařilo hasičům dostat požár pod kontrolu," uvedla mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

Hasiči z Bystrého místo požáru ještě jednou prolili vodou tak, aby nedošlo k opětovnému rozhoření. Následně byl požár zlikvidován. Na místo se dostavila vyšetřovatelka hasičů, která zjistila, že požár vznikl po dopoledním pálení klestí. V odpoledních hodinách se špatně uhašená ohniska vznítila a proměnila v požár. Vyšetřovatelka hasičů udělila okamžitě pokutu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun.

Za špatně uhašená ohniska po pálení klestí byla uložena pokuta.

Během soboty hasiči v Pardubickém kraji likvidovali tři požáry v přírodním prostředí.

"Slunečné a suché počasí s nedostatkem srážek pokračuje. V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích doporučujeme nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Úsporně hospodařte s vodou," dodala Horáková.