OTÁZKA:

Jak se lze finančně vypořádat se situací, když vlivem okolností budu nucena zůstat doma a delší dobu ošetřovat člena rodiny?

Jana Kapustová, Nymburk

ODPOVĚĎ:

Tato situace samozřejmě není jednoduchá, ale vhodná pojistná ochrana při ní docela jistě pomůže. Pamatuji se například na případ Evy K., která se zranila na kolečkových bruslích.

Dlouhé tři měsíce se nemohla starat o neplnoletou dceru, ale navíc ani sama o sebe a to ani v takových situacích, které jsou pro zdravého člověka naprosto banální, jako je například vykonávání osobní hygieny nebo použití toalety. Potřebovala čtyřiadvacetihodinovou péči, a rodina tak přicházela nejen o příjem její, ale i manželův. Na něho totiž padla veškerá péče o domácnost i dceru, stejně jako o manželku samotnou.

Úspory záchranou?

Naštěstí, tato žena středního věku byla pro případ ošetřování dospělého pojištěna a od naší pojišťovny dostala v rámci produktu Flexi celkem 44 200 korun.

Z našich průzkumů však obecně vyplývá, že téměř třetina obyvatel České republiky prozatím vůbec neuvažuje o tom, z čeho by financovali delší ošetřování rodinného příslušníka, kdyby k tomu došlo.

Většinou by se spolehli na vlastní finanční rezervu v podobě úspor, případně by se snažili využít pomoc nejbližší rodiny.

Dvojnásobné plnění

My v rámci osvěty a vyšší atraktivity tohoto připojištění nabízíme do konce roku službu Flexi s nabídkou výplaty dvojnásobku sjednané pojistné částky, pokud by skutečně došlo k tomu, že bude nutné uplatnit pojištění kvůli ošetřování blízké osoby.