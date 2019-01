Svitavy - Sklizeň zatím začala jen v níže položených oblastech okresu, na Moravskotřebovsku a Litomyšlsku.

Ilustrační foto | Foto: Radek Valerián

Ale ani tam ještě ne naplno. „Sklízíme pomalu a vždy jen pokud nám to počasí dovolí, a to zatím moc často nebylo,“ říká ředitel svitavské Agrární komory Josef Gracias. Rolníci mají v sýpkách zatím jen ozimý ječmen ze tři sta dvaceti hektarů. „Je to zhruba patnáct procent z toho, co jsme měli vloni v tuto dobu,“ dodává Gracias. „Naplno by se mohly žně na Svitavsku rozběhnout zhruba za deset dní,“ odhaduje ředitel agrární komory. Pokud se počasí neumoudří a bude často pršet, sklizeň se prodlouží, výnosy budou nižší a kvalita obilovin horší. Problémy se sklízecí technikou by být neměly. „Máme na dvě stovky kombajnů a přijedou na výpomoc také stroje s posádkami ze Slovenska a z jižní Moravy,“ ujišťuje Josef Gracias.

(ap)