Seriál natočený v prostoru Magenta Experience Center můžete zhlédnout na www.denik.cz a www.vlasta.cz.

VIDEO: Seriál Finanční gramotnost: probuďte svého vnitřního rebela

Bude vám úplně stačit papír o velikosti A4, protože sto-stránkové byznysplány stejně nikdo nečte. A zřejmě se nechystáte zahájit výrobu raketoplánu nebo ponorky, kde byste takový manuál možná užili.

Vezměte čtvrtku a tlustý fix a tyto otázky si napište nebo namalujte. Lépe si je zafixujete. A pak také prozkoumejte trh, radí byznysmentorka Margareta Křížová.

„Sledujte diskusní fóra, Facebook a komentáře na stránkách firem s podobným zaměřením, získáte cenné informace, co dělat a čemu se naopak raději vyhnout,“ říká Křížová a dodává, abyste si nejprve vytvořili jednoduchou variantu vašeho produktu a zkusili ji ukázat zákazníkům.

Může vám to hodně pomoci, třeba když chcete nabízet červené tričko s dlouhým rukávem, ale zjistíte, že lidé chtějí spíše žluté tílko. Také sledujte konkurenci a hledejte inspiraci.

Pozor nekopírujte, ale prozkoumejte webové stránky konkurence, sledujte diskuse pod jejích výrobky, může vás to navést.

VIDEO: Finanční gramotnost: Potřebujete více peněz? Rozjeďte malou živnost!

„Nevymýšlejte něco, co už vymyslel někdo jiný,“ připomíná Margareta Křížová.

„Inspirujte se a udělejte to po svém, vy jste originál.“

Nebojte se ani toho, když ve vašem oboru podniká velká společnost, možná právě jí chybí něco úplně speciálního, na co se můžete naopak zaměřit právě vy. Hledejte díru na trhu a věřte si. Nikdo neví, zda zrovna z vaší živnosti nevyroste velký byznys.

A jeden Margaretin tip navíc: Udělejte si akční plán – co udělat, jak a kdy. Jsou různé možnosti. Ona sama sází na - to do list, neboli seznam toho, co udělat. A pak se také drží pravidla „sněz tu žábu“. Co to znamená? Zkrátka, že ráno nejprve uděláte to, do čeho se vám opravdu nechce. Neodkládejte nepříjemný telefonát, třeba se naopak dozvíte něco důležitého. A hlavně to protivné vyřešíte hned ráno a budete to mít za sebou.

