Pardubicko - Peníze z Bruselu přestaly dočasně téct také do modernizace pardubického letiště

Modernizace pardubického letiště | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na základě upozornění Policie České republiky (ČR), které se vztahuje k pochybným losováním u veřejných zakázek tří projektů dotovaných z Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod začala Regionální rada prověřovat dalších šest projektů, u nichž proběhlo losování a které vykazují některé shodné znaky s šetřenými policejními případy. U šesti projektů realizovaných v Pardubickém kraji, mezi něž patří i projekt na civilní části pardubického letiště, se vždy objevuje jméno jedné notářky.



Šest projektů je bez dotací. Dočasně



„Regionální rada dočasně pozastavila financování u těchto projektů: Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch; Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí; Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč; Modernizace sokolovny Lukavice; Švýcárna Slatiňany, interaktivní muzeum starokladrubského koně; Obnova areálu bývalé fary v Dubenci,” uvedla tisková mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Eva Jouklová.



Podle ní nyní nezávislí experti posuzují u dotčených veřejných zakázek, zda jsou vysoutěžené ceny v místě a čase obvyklé. Podle výsledku expertizy Regionální rada financování buď obnoví, nebo bude postupovat podle nastavených pravidel pro čerpání dotací.



„Regionální rada tímto prověřuje oprávněnost nákladů. Svými kroky nechce nikoho poškodit, ale musí předejít možnému zneužití evropských i státních prostředků. Opírá se tak o výzvu Policie ČR, ale i doporučení Ministerstva financí ČR zakázat u veřejných zakázek losování za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení. Musí se také při proplácení každé koruny z evropských i českých veřejných zdrojů podle platné legislativy ujišťovat, zdali jsou výdaje vynaloženy efektivně a hospodárně,” upřesnila Eva Jouklová.



Nabízí se otázka, proč dotčení příjemci dotace přistoupili k losování a nesnažili se získat co nejvíce nabídek pro porovnání nabízené ceny.

„V případě pardubického letiště se o zakázku zajímalo šestnáct zájemců. Jen pět vylosovaných však mohlo předložit svou nabídku. Není tak jisté, zda pět zmíněných nabídek patřilo k nejlevnějším či nejekonomičtějším a zda tedy nedošlo ke zbytečnému mrhání veřejnými prostředky. Postupovali by dotčení příjemci dotace stejně, tj. dobrovolně omezovali soutěž, pokud by rozhodovali o vynaložení svých soukromých prostředků,” ptá se Eva Jouklová. Pochybnosti o využití losování ve veřejné zakázce, i když dosud zákonném, vnáší i chystaná novela zákona o veřejných zakázkách, v níž je losování postaveno mimo zákon.



„Děláme všechno pro to, aby se zmíněné veřejné zakázky prověřily co nejrychleji a abychom v případě, že nebudou zjištěna žádná pochybení, okamžitě obnovili financování,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.