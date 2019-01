Orlickoústecko - Nedostatek zákazníků pociťují jen někteří. Provozovatelům táborů škodí více déšť než krize.

O jedenáct procent klesly podle Českého statistického úřadu tržby ve službách – ubytování, stravování a pohostinství. Údaj srovnává první čtvrtletí tohoto roku se stejným obdobím roku loňského. Někteří majitelé a provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení v orlickoústeckém regionu tento pokles nepociťují vůbec, jiní úbytek zákazníků zaznamenali. Budoucnost ale většinou vidí optimisticky.



Tržby „drží“ movitější turisté



Výrazného propadu se neobává ani majitelka tříhvězdičkového Penzionu Lanšperk Iveta Rajmová. „Zákazníků nám neubylo. Čekáme, jestli to přijde, nebo ne,“ vyjádřila se. Stabilitu tržeb svého penzionu si vysvětluje tím, že většinu její klientely tvoří lidé z Prahy a Brna, kde jsou vyšší platy a lidé krizi tolik nepociťují.



Tříhvězdičkový hotel Filipinum v Jablonném nad Orlicí, ve kterém vyjde noc ve dvoulůžkovém pokoji na čtrnáct set korun, úbytek zákazníků zaznamenal. „Určitě jsme pocítili, že na ubytování je tam hlášeno méně jak jednotlivců, tak i skupin na školení, ke kterým pronajímáme prostory. Poslední dobou se to ale zlepšuje a na září už poptávky máme,“ podotkla provozní hotelu Markéta Motyčková. I ona věří, že teď se bude situace jen zlepšovat.

Okolo dvaceti procent zájemců o ubytování ubylo podle Milana Borka kunvaldskému penzionu U lípy, jehož je majitelem. „Úsporná opatření jsem nezaváděl. Budu se snažit to kompenzovat větší rozvážkou obědů, která je v naší nabídce,“ vysvětlil a dodal: „Já myslím, že to lidi trošku přehánějí, když hrozí, že krize se bude prohlubovat. Myslím, že by se to teď už mohlo trošku srovnat a pak vrátit úplně do normálu.“



Opačný trend, tedy o něco větší příliv strávníků, zažívá majitel restaurace Nový Dvůr a Muzea řemesel v Letohradu Pavel Tacl. Může to být podle něj způsobeno i tím, že některé restaurace přestaly vařit, protože se jim daňový systém už nevyplatil. Podle Tacla nenarostl mezi zákazníky ani zájem o levnější jídla na úkor těch dražších. „Jsme restaurace, kde i ta nejlevnější jídla nejsou zrovna nejlevnější. Tím pádem k nám lidi chodí spíše na ty speciality,“ vysvětlil. Poklesu tržeb se příliš neobává. „Neorientujeme se na skupinu návštěvníků, kteří si občerstvení vozí s sebou. Počítáme s tím, že když už k nám dojedou, tak že si i na ten oběd zajdou,“ poznamenal. Prosperitě podniku přispívá i ocenění „nejlepší turistický cíl východních Čech“.



Podobně jako krize škodí i počasí



Provozovatel Hostince u Kristiána v Líšnici Jiří Marvan přiznává, že jakýsi úbytek tržeb zaznamenal. Není si ale jistý, zda za něj může krize, nebo vrtkavé počasí. „Je to všelijaké. Když je pěkně, tak je hodně lidí, když je zima, tak málo,“ popsal návštěvnost svého hostince. Přílišné zhoršení neočekává. „Ona ta krize je stejně jen uměle vyvolaná. Kdyby to nenafukovali, tak o tom nikdo neví,“ zapochyboval nahlas.



Velmi slabou návštěvnost ovšem zaznamenal oproti loňskému roku provozovatel stanového tábořiště Petrův palouk v Nekoři Milan Lux. Na vině je podle něj jednoznačně počasí. „Momentálně mám obsazené dvě chaty a stojí mi tu tři stany. Mám brigádníky, kteří počítali s prací, ale není co dělat. Letošní rok bude asi hodně slabý, vidím to černě,“ posteskl si Lux, jenž se o fungování tábora stará už dvacet let.

