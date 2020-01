Hitem Vánoc i novoročních slev jsou televizory a set-top-boxy. Blíží se hlavní vlna přepínání na nový TV signál a Češi vzali obchody útokem.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/Tetra Images

Pražané a Středočeši už to mají částečně „za sebou“, na další diváky to čeká. Kdo neměl novější televizi či set-top-box, na obrazovce teď nic nevidí. Zatím se to týká jen veřejnoprávních kanálů, už zanedlouho (8. a 15. ledna) ale diváci ve středu Čech přestanou vidět i kanály komerčních televizí. S novým rokem totiž definitivně nastává „televizní tsunami“ a každý měsíc budou na DVB-T2 přecházet další a další regiony (viz seznam hlavních vysílačů).