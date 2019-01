Litomyšl – Český národ je suverénně první v konzumaci piva. V poslední době navíc přibývá milovníků pěnivého moku, kteří experimentují a pivo si vaří sami.

A právě tito pivaři z celých východních Čech se sjeli v sobotu do Litomyšle. Ve Veselce koštovali domácí pivo, vyměňovali si zkušenosti a pivní suvenýry.

Na českém trhu si dnes mohou pivaři vybírat z široké nabídky. Přesto jim něco chybí, a tak se pouští do vaření sami. „Začali jsme vařit letos devátého února. První várka sice nebyla nic moc, ale druhá už vyšla k naší plné spokojenosti. Na trhu je mnoho značek piva, ale chybí jim „osobnost“. A tady poblíž není žádný minipivovar, tak jsme se rozhodli, že si pivo uvaříme,“ řekl Vladan Uhlíř z České Třebové. V sobotu začínal na setkání pivařů se svými dvěma kamarády vařit třetí várku vlastního moku. Společně s Josefem Trčkou a Miloslavem Habrmanem založil Svaz pivních turistů Česká Třebová. „Vaříme pšeničné pivo, protože to je původní české. Kdysi se mu také říkalo „bílé pivo“. Už v receptech vyhlášené Magdaleny Dobromily Rettigové je ve všech receptech, kde používala k vaření pivo, to pšeničné,“ vysvětlil Uhlíř. Proces výroby piva a kvašení je sice náročné, ale výsledek podle pivních turistů stojí za to. Od začátku vaření k okamžiku, kdy si mok vychutnají s kamarády, většinou uběhne čtrnáct dní.

Přísný zákon

Obliba produktů minipivovarů a domácího piva v poslední době rapidně stoupá. To potvrzuje i Jiří Kohák, hospodský z litomyšlské Veselky. Uvařit pivo doma může podle jeho slov prý každý. „Jde to i s poměrně malou investicí. Nakonec hrnec má doma v kuchyni každý a cedník taky. Pivo může kvasit v lednici, pokud není k dispozici vhodný sklep. Bohužel nás ale velmi limituje zákon. Zatímco vinaři si mohou udělat až dva tisíce litrů vína, my jen dvě stě litrů piva za rok. Nesmíme ho prodávat a ještě to musíme ohlásit celnímu úřadu,“ uvedl Jiří Kohák.

Vrátí tradici?

I on má s vařením piva velké plány. Chce do Litomyšle vrátit tradici, která tu v minulosti byla. Jeho původní záměr vařit Bedřicha jedenáctku však nevyšel. „Nemám na to dostatek financí a navíc jsem se nedomluvil s investorem. Jsem proto odkázaný výhradně na svoje peníze. Jde to pomaleji, ale stále na tom pracuji. Chci to letos spustit. Původní název Bedřich však mezitím zaregistroval někdo jiný. To ale nebude zase takový problém,“ sdělil pivař Jiří Kohák.

A proč milovníci pěnivého moku tak rádi vaří pivo doma? Prý má hned několik plusových bodů. Cenově vyjde jeden půllitr doma uvařeného piva stejně jako v restauraci zhruba na dvacet korun. Kvalita je však někde úplně jinde. „Domácí pivo je chuťově mnohem zajímavější. Navíc vařiči rádi experimentují a přinášejí zajímavé novinky. Každopádně doma uvařené pivo je chutnější, plnější a také zdravější. Jsou v něm vitamíny a prospěšné látky, které filtrace a pasterizace odbourávají,“ řekl Jiří Kohák. Minipivovary tak dnes nabízejí i různé příchutě, jako je citrónové, třešňové nebo borůvkové pivo.

Maso na pivu

A lahodný mok už dnes není jen o tom, že „jdeme na pivo“. Uplatnění nachází také v gastronomii. „Doma ho v kuchyni využívá snad každý. Jenže většinou do pokrmů přidáváme pivo plzeňského typu. To ale není příliš vhodné, protože vařením se vytrácí alkohol a vystupuje do popředí hořkost. Mnohem lepší jsou silná, vícestupňová piva, svrchně kvašená. Jejich chuť je pak v jídle dobře znát,“ přiblížil Jiří Kohák.

Specialitou jsou také pivní pálenky. Tu mimo jiné vyrábí v Chornicích u Jevíčka a také některé menší pivovary.